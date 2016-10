Wirtschaftsbund Wien: Wiener Forderung nach Investitionszuwachsprämie bundesweit umgesetzt, Impulse für KMU und Beschäftigung erwartet

Wiener Wirtschaftstreibende freuen sich über neues Anreizmodell, Wirtschaftsbund begrüßt die neuen Maßnahmen in der Wirtschaftspolitik

Wien (OTS) - Der Wiener Wirtschaftsbund zeigt sich erfreut über die Ergebnisse des heutigen Ministerrats: Das von der Wiener Wirtschaftskammer bereits vorgestellte Modell der bundesweiten Investitionszuwachsprämie hat auch die Bundesregierung überzeugt. Die KMU Investitionszuwachsprämie mit einer besonders starken Förderung, speziell für die Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen, ist ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort und die heimischen Wirtschaftstreibenden sowie für deren Mitarbeiter.

„Die Bundesregierung hat gesehen, dass es in diesem Bereich eine gute Möglichkeit gibt, private Investitionen zu begünstigen und hat den eindeutigen Wunsch der Selbstständigen vernommen. In einer von uns bereits im August durchgeführten Onlinebefragung, sprachen sich mehr als 80% der Wiener Selbstständigen (83,9%) für eine derartige Förderung ihrer Investitionen aus. Knapp ähnlich viele (76,3%) der Befragten gaben damals an, eine derartige Wirtschaftsförderung auch direkt selbst nützen“, sagt Christoph Biegelmayer, Direktor des Wiener Wirtschaftsbundes in einer ersten Stellungnahme.

Besonders erfreut zeigt sich der Wiener Wirtschaftsbund über die Höhe der bereitgestellten Fördergelder. Während die Wiener Wirtschaftskammer und ihr Präsident Walter Ruck ursprünglich 55 Millionen Euro an direkter Zuwachsprämie vorgeschlagen haben, hat sich die Bundesregierung im heutigen Ministerrat auf insgesamt 175 Millionen Euro über die nächsten zwei Jahre festgelegt.

„Angesichts des derzeitigen Wirtschaftsklimas und dem geringen Wirtschaftswachstum und hohen Arbeitslosenzahlen, insbesondere in Wien, sicher nicht die schlechteste Idee der Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt“, gibt sich Biegelmayer erfreut.

