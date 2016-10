Grüne Wien/Hebein: Sozial verantwortungsvoll handeln macht das Rot-Grüne Wien aus

Wien (OTS) - Wenn Länder wie Oberösterreich, Niederösterreich und auch das Burgenland das Mindeste bei Menschen in Not streichen, dann werden wir im Rot-Grünen Wien erst recht gemeinsam verantwortungsvoll handeln", so Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien, anlässlich der aktuellen Debatte rund um die Mindestsicherung.

"Es ist jetzt wichtig, kühlen Kopf zu bewahren und vernünftig zu handeln, Selbstdarstellung bringt uns nicht weiter", so Hebein. In Wien geht es um viel. 200.000 Menschen sind bis Ende des Jahres auf das letzte soziale Netz der Mindestsicherung angewiesen, darunter 50.000 Kinder und 14.000 Haushalte mit AlleinerzieherInnen.

Wien investiert verstärkt in Angebote, damit junge Menschen Lehrabschlüsse nachholen können. Rot-Grün hat die Jugendunterstützung "Back to future" beschlossen. Wir investieren in Ausbildung, Qualifizierung und in den Ausbau eines "zweiten", öffentlich regulierten Arbeitsmarktes, der Perspektiven schafft. Gibt es nun eine Wartefrist für die Mindestsicherung, ändert das nichts daran, dass Menschen kommen und von irgendetwas leben müssen. Natürlich wird es Veränderungen in der Mindestsicherung im rot-grünen Wien geben:

Läuft die Vereinbarung mit 1. Jänner 2017 aus, muss garantiert werden, dass alle Menschen, die Mindestsicherung beziehen, krankenversichert sind. Bisher übernahm der Bund die Differenzkosten.

Wie weltfremd und abgehoben hier ÖVP und FPÖ agieren, zeigen unter anderem die Aussagen der nicht-amtsführenden Stadträtin Ursula Stenzel, die 8.700 Euro als "Peanuts" bezeichnet. Menschen in Not wie Kinder, Kranke, Menschen mit Behinderung oder Mindestpension müssen sozial abgesichert sein. „Rot-Grün wird weiterhin sozial verantwortungsvoll handeln", so Hebein abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at