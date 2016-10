Waffensammlung und Cannabisaufzucht sichergestellt

Wien (OTS) - Am 24.10.2016 wurden Einsatzkräfte der Wiener Polizei im Rahmen einer Bestreifung auf Cannabisgeruch in der Nähe der Breitenleer Straße (22. Bezirk) aufmerksam. Im Zuge einer Nachschau kam der 55-Jährige Hausbewohner zum Vorschein und wurde mit dem verdächtigen Geruch konfrontiert. Bei dem darauffolgenden ersten Lokalaugenschein durch die Beamten konnten in dem Haus mehrere Schuss- und Stichwaffen sowie Cannabiskraut sichergestellt werden. Im Gartenbereich befanden sich mehrere Cannabispflanzen. Es wurden daraufhin zwei Suchtmittelspürhunde hinzugezogen, welche im Innenbereich des Hauses weiteres Cannabis erschnüffeln konnten.

Die genaue Durchsuchung ergab folgende Sicherstellungen:

- Mehrere Gegenstände zum gewerbsmäßigen Verkauf von Suchtmittel (Vakuumiergeräte, Dünger, Baggys, Suchtmittelwaage etc.)

- Eine große Menge an Cannabiskraut, die in drei 80-Liter-Müllsäcken verstaut waren (genaue Menge derzeit noch unbekannt)

- Mehrere Schusswaffen (Pistolen, Langwaffen, Munition)

- Verbotene Waffen (Totschläger)

- Diverse andere Waffen: z.B. Armbrust, Elektroschockgerät, diverse Messer etc.

Insgesamt handelte es sich um 45 Waffen und 385 Stück Munition. Der 55-Jährige besitzt kein waffenrechtliches Dokument und besaß viele dieser Waffen nicht rechtmäßig. Der Mann wurde festgenommen und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes und des Waffengesetzes zur Anzeige gebracht. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

