Kunst Haus Wien mit Martin Parr-Specials - BILD VIDEO

Besondere Aktion zum Nationalfeiertag und letzten Ausstellungtag am 2. November

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „A Photographic Journey“ präsentiert das Kunst Haus Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, derzeit den britischen Magnum-Fotografen Martin Parr. Bislang sahen 32.000 BesucherInnen die umfassende Retrospektive, die einen Querschnitt seines Schaffens und die berühmtesten Werkkomplexe wie „Bad Weather“, „Bored Couples“ oder „Common Sense“ vorstellt. Anlässlich des diesjährigen 25-Jahr-Jubiläums des Museums bietet das Kunst Haus Wien am Nationalfeiertag und am letzten Ausstellungstag ganz besondere Aktionen: Am 26. Oktober erhält jeder bzw. jede 25. BesucherIn der Ausstellung freien Eintritt, am 2. November wird jedem bzw. jeder 100. AusstellungsbesucherIn ein signiertes Martin Parr-Buch „Cakes and Balls“ überreicht!

Über den Künstler

Martin Parr ist bekannt für seine humorvoll – schrägen, schonungslos entlarvenden Bilder alltäglicher Situationen durchschnittlicher Menschen. Seine Bilder entstanden in England, Schottland, an Badeorden in Belgien oder in Mexiko. Mit „Cakes and Balls“ nahm Martin Parr WienerInnen ins Visier: In einer Auftragsarbeit begab er sich auf der Suche nach dem „Typischen“ der Donaumetropole und traf auf Klischees wie die Liebe zum Zuckerguss und zur Kleingartensiedlung, gelebte Walzerseeligkeit und den Hang zur Übertreibung – zumindest was die Größe des Schnitzels betrifft.

Die Ausstellung „Martin Parr. A Photographic Journey“ ist noch bis 2. November 2016 täglich von 10 – 18 Uhr im Kunst Haus Wien zu sehen.

Video zur Ausstellung unter:

https://www.wienholding.tv/Kunst-Haus-Wien-Martin-Parr/245162

Pressebilder in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Eva Engelberger

Kunst Haus Wien – Marketing und Kommunikation

Tel.: +43 1 712 04 95 - 23

E-Mail: eva.engelberger @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Tel.: +43 1 408 25 69 - 21

Mobil:+43 664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at