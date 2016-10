Planet of finance, das unverzichtbare soziale Netzwerk für Profis in der Vermögensberatung

Monaco (ots/PRNewswire) - Planet of finance mit Hauptsitz im Fürstentum Monaco ist ein soziales Netzwerk, das sich innerhalb der Finanzwelt bereits einen Namen erarbeitet hat. Innerhalb weniger Jahre hat sich Planet of finance zum unverzichtbaren sozialen Netzwerk für die Führungskräfte in der Vermögensberatung entwickelt. Gestützt auf eine Community mit mehr als 22.000 Finanzexperten in 61 Ländern, die über 880 Mrd. US-Dollar verwalten, ermöglicht es dieses einzigartige Netzwerk, Kontakte zu knüpfen, miteinander zu kommunizieren, Expansionschancen zu entdecken und seit kurzem auch neue Kunden finden zu können.

Heute weitet Planet of finance seine Reichweite auf Privatpersonen aus und bietet professionellen Mitgliedern ein einzigartiges Werkzeug zur Kundengewinnung. Diese neuen Funktionen verändern die Regeln, welche die Beziehungen zwischen Kunden und Finanzexperten bestimmen.

Planet of finance for Individuals ist ein neues Portal, das sich an private Investoren richtet. Dieses Portal erlaubt es Privatanlegern, schnell und einfach mit den Mitgliedern von Planet of finance zu interagieren und deren Leistungen und Preise zu vergleichen. Die Privatpersonen finden auf dieser in Europa einzigartigen Plattform professionelle Angebote in den Bereichen Steuer- und Finanzberatung, Anlagenberatung, Vermögensverwaltung, Nachlassplanung, Pensionsmanagement, Immobilienanlagen und auch Private Equity oder Robo-Advising. Es reicht dabei, die Größe des Portfolios und die Anforderungen mitzuteilen um mit einem oder mehreren Profis in Kontakt zu treten. Der Dienst ist gratis, schnell und ohne Zwischenhändler.

Profi-Mitglieder haben nun Zugang zu einem privaten Bereich, der sich 'Pitch Room' nennt. Hier können sie neue Kunden suchen und sich um neue Verträge bemühen, indem sie auf Angebote reagieren, die sie über das Portal Planet of finance for Individuals erhalten haben.

Seit Einführung von Planet of finance für Einzelpersonen und fast ohne Marketingbemühungen sind in dem Portal bereits Anfragen im Wert von mehr als 102 Mio. Euro privater Investoren eingegangen.

Olivier Collombin, Gründer von Planet of finance, sagte dazu: "Nach seiner Gründung im Jahr 2009 wurde das soziale Netzwerk für Finanzprofis von Beobachtern schnell als Facebook für private Banker bezeichnet. Jetzt eröffnet die Plattform ihre Möglichkeiten auch privaten Investoren und verfolgt damit die Absicht, den Zugang zu qualitativ hochwertigen Vermögensleistungen für ein möglichst breites Publikum zu demokratisieren - eine Art Uber für das Finanzwesen."

Planet of finance verfolgt das Ziel, seine Community in 2017 durch Erschließung neuer Märkte zu verdoppeln, und baut eine lokale Präsenz in den Hauptfinanzzentren der Welt auf, um die wachsende Community des Unternehmens weiter zu entwickeln.

