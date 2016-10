Verteidigungsminister Doskozil bestellt Brigadier Martin Jawurek zum neuen Militärkommandanten für Niederösterreich

Wien (OTS) - Brigadier Martin Jawurek wurde als neuer Militärkommandant für Niederösterreich bestellt. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gratuliert dazu: „Ein wichtiger Bestandteil der Reform des österreichischen Bundesheeres ist die Stärkung der Militärkommanden. Neben ihrer Führungsrolle bei Einsätzen im Bundesland soll auch entsprechend Truppe zugeordnet werden. Die Militärkommanden sollen daher auch Träger der Ausbildung der Grundwehrdiener und verantwortlich für die Miliz sein. Das sind umfassende Aufgaben, für die Brigadier Jawurek bestens geeignet ist. Er hat bereits in seinen vorigen Positionen Führungsstärke bewiesen. Ich wünsche ihm alles Gute sowie viel Soldatenglück.“

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll: „Mit Brigadier Jawurek tritt ein äußerst erfahrener Soldat die Nachfolge von Brigadier Rudolf Striedinger als NÖ Militärkommandant an. Gerade die geopolitische Lage Niederösterreichs, die Größe des Landes und das Militär als Sicherheits- und Wirtschaftsfaktor verlangen in der Führung des Bundesheeres eine sichere Hand, die durch Brigadier Jawurek gewährleistet ist. Brigadier Striedinger, der von 2011 bis 2016 das Bundesheer in Niederösterreich geleitet hat, danke ich für seine umsichtige Arbeit.“

Brigadier Martin Jawurek musterte 1988 nach der Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie zum Landwehrstammregiment 37 aus. Er absolvierte später die Generalstabsausbildung und war in verschiedenen Führungsfunktionen tätig. Der gebürtige Kremser sammelte internationale Erfahrung bei den Einsätzen in Zypern und Bosnien, wo er als „National Contingent Commander“ die Mission leitete. 2008 wurde er Leiter der Einsatzplanung in der Sektion IV-Einsatz.

Da Brigadier Rudolf Striedinger Anfang April 2016 die Leitung des Abwehramtes übernahm, wird Jawurek – nach Mitwirkung des Landeshauptmannes von Niederösterreich Dr. Erwin Pröll - nun zum neuen Militärkommandanten bestellt.

Brigadier Martin Jawurek ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

