Bezirksmuseum 3: Letzter Tag von vier Ausstellungen

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) sind seit Mitte September vier Ausstellungen zu sehen, die am Sonntag, 30. Oktober, zu Ende gehen. Das Museum ist an dem Tag im Zeitraum von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Neben der Schau „Die Römer auf der Landstraße“ der Archäologen Diana Doncheva und Evgeni Paunov werden kunstvolle Arbeiten des im 3. Bezirk lebenden Malers Heinz Richard Berger vorgestellt. Ferner berichtet der Bezirkshistoriker Karl Hauer in der Doku „Nix is fix“ über bauliche Veränderungen im Bereich Ungargasse 60. Zudem endet die bereits einmal verlängerte Schau „40 Jahre Circus Roncalli“ (Gestalterin: Ingeborg Steyer). Mehr Informationen über die Ausstellungen und die Bezirksgeschichte-Sammlung: Telefon 4000/03 127 (Museumsleiter: Bruno Ludl). Die E-Mail-Adresse des Museums lautet:

bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk