EANS-News: C-QUADRAT Gold & Resources Fund: Fondsmanager Böger sieht zum Fondsjubiläum weiter gute Perspektiven für Gold

· Wertsteigerung des C-QUADRAT Gold & Resources Fund seit Jahresbeginn 2016 +77,31 Prozent · C-QUADRAT Gold & Resources Fund seit 9 Jahren am Markt · Fundamentale Rahmenbedingungen für Goldminenaktien im Nullzinsumfeld weiterhin gut · Fondsmanager Andreas Böger stuft Diskussion über US-Notenbankpolitik als übertrieben ein

Zu seinem neunten Geburtstag erlebt der C-QUADRAT Gold & Resources Fund einen Höhenflug. Denn der Preis für eine Feinunze Gold ist seit Jahresbeginn um 19,3 Prozent auf 1.266 USD gestiegen (Stichtag: 23. Oktober 2016), wovon auch der Fonds profitiert. Zum Jubiläum seines Fonds sieht Fondsmanager Andreas Böger weiterhin gute Aussichten für Investments in Gold und Goldminenaktien.

Investments in den C-QUADRAT Gold & Resources Fund, der am 23. Oktober 2016 sein 9-jähriges Fondsjubiläum feierte, erwiesen sich im laufenden Jahr als besonders lukrativ: Seit 1. Januar 2016 erzielte der Fonds in der Tranche für Privatanleger (R-Tranche, ISIN: AT0000A07HF4) eine Rendite von +77,31 Prozent. Über die vergangenen fünf Jahre lag die Performance bei -26,86 Prozent, bzw. -6,06 Prozent p.a. (Stichtag: 23. Oktober 2016)

Andreas Böger, Fondsmanager des C-QUADRAT Gold & Resources Funds, sieht nach dem fulminanten Anstieg des Goldpreises und dem derzeitigen Konsolidierungskurs den langfristigen Trend bei dem Edelmetall weiterhin intakt. "Gold ist eine liquide und sichere Anlage. Konkurrenzprodukte von Gold wie etwa Staatsanleihen oder auch Bankguthaben werfen unverändert niedrige oder gar negative Renditen ab", erläutert Böger. Konsolidierungen wie aktuell sind ein normaler Vorgang nach starken Anstiegen.

C-QUADRAT Experte Böger unterstreicht: "An den fundamental guten Rahmenbedingungen für Gold und Goldminenaktien ändert auch die Diskussion über eine baldige Erhöhung der Leitzinsen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nichts. Denn nach unserer Einschätzung werden diese Schritte zu gering ausfallen, insbesondere die realen Zinsen dürften somit niedrig bleiben. Niedrige reale Zinsen stützen die Goldnachfrage und bedeuten im Trend einen weiter steigenden Goldpreis."

Chancen durch höhere Margen

Neben dem Zinsumfeld und dem Risiko der Konkurrenzprodukte sollten Anleger nach Einschätzung von Fondsmanager Böger auch die Margenentwicklung bei den Goldminenaktien bei ihrer Investmententscheidung im Blick behalten: "Die Margen der Unternehmen, die im Geschäft der Exploration, Entwicklung oder Förderung von Goldvorkommen tätig sind, steigen bereits bei einem geringen Anstieg des Goldpreises deutlich. Das ist eine der wesentlichen Ursachen für den starken Kursanstieg von Goldaktien. Sollte der Goldpreis weiter zulegen, könnte eine Margenausweitung für weiteres Potenzial sorgen."

Ein Grund für höhere Margen ist, dass die Minenkonzerne in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben. "Die Konzerne haben ihre Kostenstruktur optimiert. Das schlägt sich auch in den Produktionskosten nieder, die in der Branche derzeit bei rund 960 USD pro Unze Gold nach mehr als 1.200 USD im Jahr 2012 liegen", erläutert Böger. Die Kosten dürften wegen großer Überkapazitäten im allgemeinen Minensektor auch in der nahen Zukunft niedrig bleiben.

Böger investiert mit seinem C-QUADRAT Gold & Resources Fund in globale Aktien unter Berücksichtigung der Länderstabilität. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die ihre Produktion noch ausweiten können und deren Management überzeugt. Weitere Kriterien für die Investments sind das geologische Potenzial der Goldvorkommen, die Kapitalstruktur, Margen, Ertrag und der freie Cash-Flow.

Anleger können von der Expertise der Fondsexperten von C-QUADRAT profitierten, indem sie etwa in den mehrfach ausgezeichneten und 2016 vom Fondsanalysehaus Morningstar für den Zeitraum fünf Jahre mit 4 Sternen bewerteten C-QUADRAT Gold & Resources Fund investieren und ihn als Beimischung in ihren Portfolios nutzen.

Der C-QUADRAT Gold & Resources Fund ist ein in Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassener Aktienfonds. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Entscheidend für die Bewertung der Unternehmen sind die fundamentale Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine systematische Beurteilung von Preis und Risiko.

C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von C-QUADRAT. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

