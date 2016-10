Christoph Sator wird dpa-Regionalbüroleiter in Bangkok

Christoph Sator (53), derzeit dpa-Bundeskorrespondent mit Schwerpunkt Außenpolitik in Berlin, wird zum Jahreswechsel neuer dpa-Büroleiter für die Region Südostasien/Pazifik/Ozeanien in Bangkok. Sator folgt dort auf Christiane Oelrich, die insgesamt zehn Jahre lang die Berichterstattung aus der Region steuerte und 2017 für die dpa nach Europa (Genf) zurückkehrt. Mit insgesamt 11 000 Kilometern Ost-West-Ausdehnung, sieben Zeitzonen samt Datumsgrenze und rund 20 Staaten ist das inselreiche Gebiet politisch vielschichtig, themenreich und immer wieder Schauplatz klimatisch bedingter Katastrophen.

"Südostasien mit den aufstrebenden Tigerstaaten, die stets um demokratische Errungenschaften fürchten müssen oder sie erst noch erhoffen, ist ein wichtiges Feld unserer dpa-Auslandsberichterstattung", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Mit Christoph Sator kommt ein erfahrener diplomatischer Korrespondent in diese Region, der um die Herausforderung weiß und die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerin Christiane Oelrich fortsetzen wird."

Sator wechselt mit Ehefrau und Tochter nach Asien. Er lernte das journalistische Handwerk an der Deutschen Journalistenschule in München. Nach dem Politik- und Journalistik-Studium in München und Aix-en-Provence (Frankreich) ging er zunächst zu Agence France-Presse (AFP), dann 2001 zur dpa. Im Team der Bundeskorrespondenten war er seit 2008 für die Außenpolitik zuständig. Zuvor sammelte er bereits sieben Jahre Erfahrung als Auslandskorrespondent in London und Paris.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte.

