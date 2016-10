Das GSK Portal für medizinische Fachkreise - www.gesundheit.gsk.at

Auf dem Portal www.gesundheit.gsk.at von GSK (GlaxoSmithKline) erhalten Ärzte und Apotheker (bzw. alle Angehörige medizinischer Fachkreise) nach Registrierung relevante Informationen, Fortbildungsmöglichkeiten und diverse Services. Die Website enthält wichtige Informationen über GSK Produkte, Zugang zu MedlineComplete, Zugang zu Diagnosia Index und Diagnosia Check, Videos und Webcasts, Patientenmaterialien, Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen und andere Services von GSK. Die Services von www.gesundheit.gsk.at werden laufend erweitert.

GSK unterstützt mit diesen Services bestmögliche Information und Fortbildung von medizinischen Fachkreisen und fördert damit optimale Versorgung von Patienten.



Über www.gesundheit.gsk.at können alle Angehörigen medizinischer Fachkreise den Zugang zu MedlineComplete, einer Volltext-Datenbank mit über 2500 medizinischen Zeitschriften, kostenlos und unbegrenzt nutzen. Die Datenbank umfasst eine große Auswahl an medizinischen Informationen und ist eine essentielle Informationsquelle z.B. für Ärzte, Apotheker und Krankenschwestern.



Über www.gesundheit.gsk.at können Angehörige der medizinischen Fachkreise die Services Diagnosia Index und Diagnosia Check kostenfrei nützen. Diagnosia Index ist eine Arzneimittelsuchmaschine mit normalisierten und qualitätsgeprüften Arzneimittelstammdaten zu über 14.000 Medikamenten. Diagnosia Check bietet einen Interaktionsrechner für über 20.000 laufend erweitere Medikamentenpaare.



GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her.GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.at und www.gsk.com. GSK ist seit 2013 Mitglied von Transparency international Austrian Chapter und in Österreich ist als Leitbetrieb Austria zertifiziert.



