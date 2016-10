Alles neu bei elektro-Haas im SCS Park: Noch mehr Küchen – Wohndesign und Esskultur

Eröffnung am Donnerstag 27.Oktober Neues umfassendes Service in höchster Qualität zum fairen Preis

Wien (OTS) - Ein völlig neues „Elektro Haas-Feeling“ werden die Kunden von Österreichs größtem Elektrohandelsunternehmen im Familienbesitz, ab kommenden Donnerstag erleben. Denn das traditionell hochwertige Angebot an Topmarken im Bereich Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Küchen wird um den Bereich Wohndesign und Esskultur ausgeweitet.

Konkret wird das seit dem Jahr 2014 erfolgreiche Küchenstudio wird um ein dritte Marke ergänzt: zu den DAN und Haas-Küchen kommt als neuer Anbieter ALNO mit insgesamt drei Markenlinien hinzu. Der Kunde kann damit unter insgesamt 27 Küchenmodellen auswählen.

Im völlig neuen Angebot im Bereich Wohndesign und Esskultur präsentiert Elektro Haas unter anderem die beiden Möbelmarken Voglauer aus Salzburg, Anrei aus Oberösterreich, Ada aus der Steiermark so wie Novamobili und Battistella aus Italien. Alles sind Unternehmen mit einer langen Tradition und produzieren hochwertige, langlebige Naturholzmöbel der Premiumklasse für den Ess-, Wohn- und Schlafbereich. Abgerundet wird der Bereich Wohndesign um das Angebot von Herstellern, die sich darauf spezialisiert haben, Unterhaltungselektronik optimal in die Wohnungseinrichtung zu integrieren, wie beispielsweise Spectral. Die Marken Puris und Rauchenzauner ergänzen das Sortiment bei Badezimmereinrichtung.

Wohndesign und Esskultur als logische Angebotserweiterung

„Das neue und erweiterte Angebot, dass wir unseren Kunden ab Donnerstag in einem ersten Schritt an unserem Standort SCS-Park präsentieren werden, stellt eine logische und harmonische Erweiterung dar“, betont Wolfgang Pelz, geschäftsführender Gesellschafter von Elektro Haas. „Es war immer unser Ziel Elektro Haas als Serviceführer ständig weiterzuentwickeln und für unsere Kunden die positive Unterscheidung zu den Mitbewerbern am Markt auszubauen und vor allem erlebbar zu machen. Seit zwei Jahren überzeugen wir unsere Kunden mit unserem Service im Bereich Küchen und nun kommt als neues Service der Bereich Esskultur und Wohndesign hinzu,“ so Pelz weiter. Umfassendes Service und höchste Qualität zu fairem Preis Selbstverständlich zeichnet sich auch das neue Angebot durch alle Service-Eigenschaften von Elektro-Haas aus: Planung, Lieferung, Montage und Nachsorge. Denn „bei Elektro Haas werden alle Leistungen von eigenen Mitarbeitern erbracht und es wird höchste Qualität zum fairen Preis geboten“, betont Wolfgang Pelz abschließend.

Über Elektro Haas

Das Unternehmen wurde 1968 von Herbert Haas senior gegründet und ist heute Österreichs größtes Elektrohandelsunternehmen in Familienbesitz. Seit Sommer 2005 sind drei langjährige Mitarbeiter, Herr Prok. Josef Gass (seit 1981), Herr Prok. Martin Pohl (seit 1985) und Herr Wolfgang Pelz (seit 1982 im Unternehmen) die neuen Eigentümer. Sie konnten in einem Management Buyout (MBO) haas übernehmen und führen seither die klare Linie des „besten Service“ weiter fort. Die markanten Haas-Pyramiden befinden sich in Gerasdorf im Norden und im SCS-Park im Süden von Wien. Elektro Haas beschäftigt an den zwei Standorten insgesamt 200 Mitarbeiter.

Rückfragen & Kontakt:

Lenhardt & Partner Kommunikationsberatung

Mag. Christian Lenhardt

Tel.: +43/6769460708