Chinesischer UAV-Hersteller Areox bringt neuen Handheld-Kamerastabilisator auf den Markt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Der chinesische Hersteller unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) Shenzhen Areox Technologies Co., Ltd. (Areox) hat einen beeindruckenden Handheld-Kamerastabilisator unter der Bezeichnung PIRO Smart Gimbal auf einer Pressekonferenz vorgestellt, die im Hong Kong Convention and Exhibition Centre am Nachmittag des 15. Oktobers stattfand.

Mit der steigenden und kontinuierlichen Verbesserung von Smartphones und mobilen Kameras ist es eine logische Folge, dass Videos und Bilder als neue soziale Kommunikationsmittel zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die "Geheimwaffe" von Areox für das Jahr 2016 ist das PIRO Smart Gimbal als ein exzellenter Kamerastabilisator. Selbst in einer actionreichen Umgebung, in der die Kamera einer Menge unkontrollierter Bewegung ausgesetzt ist, können Nutzer stabile und störungslose Bilder aufnehmen und ein Verwackeln vermeiden, das üblicherweise das Aufnehmen der spannenden Augenblicke behindert. Zusammen mit den weiteren bemerkenswerten Funktionen des Stabilisators, zum Beispiel das Target Tracking und die 360°-Rundumsicht-Aufnahme, ermöglicht dies den Nutzern eine mühelose Aufnahme von Bildern und Videos in Spitzenqualität.

Die starke Leistung des PIRO Smart Gimbal ist auf den Einsatz des Forschungs- und Entwicklungsteams von Areox zurückzuführen, das stets nach Perfektion strebt. Areox, ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf technologische Innovationen für smarte Geräte fokussiert, hat dieses Konzept bei jedem Designaspekt des PIRO Smart Gimbal einbezogen. Das Unternehmen hat bemerkenswerte Durchbrüche bei der Bildverarbeitung und dynamischen Systemen erreicht, indem es mehrere F&E-Experten mit ins Boot genommen hat, die über umfassende Erfahrung im Luftfahrtbereich verfügen, unter anderem einige Fachleute, die im eigenen Namen Patente halten. Diese Experten stammen nicht nur aus China, der Heimat des Unternehmens, sondern auch aus dem Ausland, denn man wollte die besten Talente einbinden, die weltweit zur Verfügung stehen.

Mit mehreren Jahren des erfolgreichen Ausbaus der Produktpalette ist Areox auf dem Markt äußerst wettbewerbsstark geworden. Der Markt für Handheld-Cloudplattformen ist bereit für mehr Wachstum und deshalb ist dies genau der richtige Zeitpunkt für die Markteinführung des PIRO Smart Gimbal. Das Produkt hat auf der Pressekonferenz große Aufmerksamkeit erregt und gegenwärtig sucht das Unternehmen entsprechende Vertriebsstellen für den PIRO Smart Gimbal, für den noch kein endgültiger Einzelhandelspreis festgelegt wurde. Das Unternehmen blickt mit Zuversicht in die Zukunft, um noch weitere nützliche technologische Produkte zu entwickeln, mit denen die Verbraucher die Vorzüge des kontinuierlichen Fortschritts im Technologiebereich genießen können.

Rückfragen & Kontakt:

Jing Junjie

+86-755-8829-4873

junjie.jing @ areox.com