Schelling: „Causa Starbucks in Österreich unmöglich“

Finanzminister Schelling und Steuerexperten der Parlaments-Parteien beantworteten in Videointerviews Fragen der Steuerzahler.

Wien (OTS) - 200 Steuerzahler stellten über die Video-Plattform des Wiener Start-Ups meinsteuerpartner.at ihre Fragen an Finanzminister Hans Jörg Schelling. Er und die Experten der Parlamentsfraktionen beantworteten diese dann mit einer Videobotschaft. Die Fragen drehten sich um globale politische Themen, wie der Fall von Steuervermeidung durch Starbucks, sowie um durchaus persönliche Finanzsorgen.

“Wir haben eine klare Regel, daher wäre der Fall Starbucks unter österreichischem Steuerrecht gar nicht möglich”, gibt sich Schelling in der meinsteuerpartner.at-Interview-Reihe “Steuern in Österreich – meine Frage an…” selbstbewusst. Er und die Finanz- und Budgetsprecher der Parlamentsparteien (Jan Krainer – SPÖ, Hubert Fuchs – FPÖ, Bruno Rossmann – die Grünen, Rainer Hable – NEOS, Robert Lugar – Team Stronach) zeigen sich von dem Format begeistert.

Vom Steuerzahler zum “Steuerversteher”

“Das Thema Steuern interessiert. Das beweist die große Anzahl an Fragen, die wir erhalten haben”, erläutert Matthias Bayr, einer der beiden Gründer von meinsteuerpartner.at, “auch die Politiker waren von dem Format angetan und sind sofort aufgesprungen. Da wir nicht alle Fragen in dieser Interview-Reihe aufnehmen konnten, werden wir zukünftig auch ein Video-Forum auf www.meinsteuerpartner.at anbieten.” Dadurch wird jeder User die Möglichkeit haben, seine Steuer-Fragen von Experten direkt per Video beantwortet zu bekommen.

Steuern gehen uns alle an!

Günther Trattner betont: “Steuern gehen uns alle an! Wir holen das Thema aus dem verstaubten Eck und bieten eine Informationsplattform zu diesem komplexen und schwer durchschaubaren Bereich.” Dafür wurden Steuerberater und qualifizierte Steuerexperten als Partner gewonnen und geben den fachlichen Input.

