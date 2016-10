Hubschrauber landen am Wiener Heldenplatz

Wien (OTS) - Am Montag, den 24. Oktober, landen um ca.10:00 Uhr die letzten beiden Hubschrauber - ein S70 „Black Hawk“ und ein Agusta Bell 212 - des Österreichischen Bundesheeres für die Informations-und Leistungsschau am Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz.

Nachdem sich das Bundesheer bereits seit Samstag rund um´s Burgtheater präsentiert, treffen am Dienstag, den 25.Oktober, weitere Soldatinnen und Soldaten aus den Bundesländern in der Wiener Innenstadt ein. Sie werden ihre Präsentationsstände beim Burgtheater, Am Hof, auf der Freyung, in der Teinfaltstraße bzw. Schottengasse und am Heldenplatz finalisieren. Damit können sich die Besucherinnen und Besucher am Nationalfeiertag über das vielfältige Aufgabenspektrum und die Leistungsfähigkeit des Bundesheeres informieren.

Programm:

24. und 25. Oktober:

10.00 bis 17.00 Uhr: Informations- und Leistungsschau beim Burgtheater

26. Oktober:

07.30 Uhr: Festmesse in der Krypta

ab 09.00 Uhr: Kranzniederlegungen am Äußeren Burgtor

ab 09.00 Uhr: Dynamische Informations- und Leistungsschau beim Burgtheater, auf dem Heldenplatz, in der Teinfaltstraße und der Schottengasse, auf der Freyung und Am Hof

10.30 Uhr: Angelobung von rund 1200 Rekruten in Anwesenheit der Bundesregierung auf dem Heldenplatz

17.00 Uhr: Ende der Informations- und Leistungsschau

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundesheer.at, presse-wien @ bmlvs.gv.at sowie unter den Telefonnummern +43 664 622 1905 oder +43 1 532 1618 des Pressezentrums am Josef Meinrad Platz beim Burgtheater.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at