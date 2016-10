"Die Geissens": Überraschung für Robert

Neue Folge der beliebten Doku-Soap

Carmens tolle Überraschung für Robert

Sendetermin: Montag, 24. Oktober 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Bei den Geissens dreht sich diesmal alles um Carmens neuen Song. Zu diesem Anlass ist Kay One angereist, um seine Komposition zu präsentieren. Da Carmens Part noch eingesungen werden muss, steht ein Kurztrip nach Deutschland an. Zwischen Saarbrücken und Valberg darf Carmen schon mal ihre exklusive Überraschung für Rooobert testen.

Nach wie vor sitzen prominente Gäste bei Familie Geiss zu Tisch:

Politker Wolfgang Bosbach mit seiner Tochter Caro und Rapper Kay One. Für den neuen Koch Dennis stellt dieser wichtige Abend eine weitere Feuerprobe dar. Wird er mit seinen Kochkünsten überzeugen können? Aber nicht nur der Koch muss sich an diesem Abend beweisen: Rapper Kay One hat einen neuen Song für Carmen vorbereitet.

Damit Carmen den Song mit Kay One einsingen kann, reisen die beiden gemeinsam von St. Tropez nach Saarbrücken. Am Frankfurter Flughafen steht der neue Rolls Royce bereit, den Carmen als Überraschungsgeschenk für ihren Rooobert besorgt hat. Auf der Fahrt zum Tonstudio darf Kay One das edle Stück zusammen mit Carmen probefahren, ehe der Schlitten nach Valberg überführt wird. Denn dort möchte sich die Familie in ihrem Chalet ein paar entspannte Tage gönnen. Doch wie immer läuft bei den Geissens nicht alles nach Plan, wird die Überraschung gelingen und wird das Auto Robert gefallen?

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Sendetermin:

Montag, 24. Oktober 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.

