ÖFB-Cupspiel FC Blau Weiss Linz – SK Rapid Wien

Kundmachung der Verordnung - Durchsuchungsanordnung bei Großveranstaltungen gem. § 41/1 SPG

Wien (OTS) - Anlässlich des am 26.10.2016 im Wiener Sportklub-Stadion stattfindenden Fußballspiels zwischen FC Blau Weiss Linz und dem SK Rapid Wien wird die erlassene Verordnung kundgetan.

V E R O R D N U N G

der Landespolizeidirektion Wien

Gemäß § 41 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes 1991,BGBL.1991/566, in der derzeit geltenden Fassung wird verordnet:

§ 1. Der Zutritt zur Veranstaltungsstätte Wiener Sportklub Stadion, in 1170 Wien, Alszeile 19 ist für die Dauer des Samsung Cup Spiels zwischen den Mannschaften FC Blau Weiss Linz - SK Rapid Wien am 26.10.2016 nur jenen Menschen gestattet, die ihre Kleidung und mitgeführten Behältnisse durchsuchen lassen.

§ 2. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die Kleidung und mitgeführten Behältnisse der Menschen, die den Zutritt zu dieser Veranstaltung begehren, zu durchsuchen.

§ 3. Im Falle der Weigerung die Kleidung und mitgeführten Behältnisse durchsuchen zu lassen, sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, diese Menschen vom Zutritt zur Veranstaltung auszuschließen.

§ 4. Dieser Ausschluss von der Veranstaltung kann gem. § 50 SPG von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch zwangsweise durchgesetzt werden.

§ 5. Ein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises gegenüber dem Bund besteht aus diesem Grund nicht.

§ 6. Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung (Anschlag an der Veranstaltungsstätte) in Kraft.

Wien am, 21.10.2016 Der Landespolizeipräsident:

i.V. Dr. Kardeis

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at