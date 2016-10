Kern und Niedermühlbichler gratulieren Elisabeth Blanik zur Wahl zur neuen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden

„Starkes Signal für Aufbruch und Erneuerung“ – Dank an Ingo Mayr für geleistete Arbeit

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Bundeskanzler Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler gratulieren der Lienzer Bürgermeisterin und Landtagsabgeordneten Elisabeth Blanik, die heute, Samstag, beim Landesparteitag der SPÖ Tirol mit 92,78 Prozent der Stimmen zur neuen Vorsitzenden der Tiroler Sozialdemokratie gewählt wurde: „Mit Elisabeth Blanik hat die Landespartei ein ebenso starkes wie deutliches Signal für Aufbruch und Erneuerung in Tirol gesetzt“, betonten Kern und Niedermühlbichler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Elisabeth Blanik ist genau die Richtige an der Spitze der Tiroler SPÖ. Sie ist eine Frau mit viel Sachverstand, Kompetenz und Weitblick, die zutiefst sozial denkt und handelt“, sagte Kern. Die Wahl von Elisabeth Blanik sei „ein weiteres wichtiges Zeichen für den eingeleiteten Erneuerungsprozess der SPÖ, der unserer Partei ein modernes, offeneres und weiblicheres Gesicht gibt“, betonte Kern. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler zeigte sich erfreut, dass mit Elisabeth Blanik nun die erste Frau an der Tiroler Parteispitze steht. „Mit Birgit Gerstorfer in Oberösterreich und Elisabeth Blanik in Tirol haben wir erfreulicherweise jetzt schon zwei Frauen an der Spitze von Landesparteien“, freute sich Niedermühlbichler. Blanik, die erst im Februar dieses Jahres einen fulminanten Wahlsieg in Lienz erzielt hat, stehe klar für Aufbruch und Modernisierung, sagte Niedermühlbichler. Für ihre verantwortungsvolle Funktion und die kommenden Aufgaben wünschten SPÖ-Chef Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler Elisabeth Blanik alles Gute. Beim bisherigen Tiroler SPÖ-Vorsitzenden Ingo Mayr bedankten sich Kern und Niedermühlbichler für die gute Arbeit, die dieser geleistet hat. (Schluss) mb/sc

