Mehrere Einsätze für das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei

Wien (OTS) - Im Großraum Wien ist es am 21. Oktober 2016 zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Nach ersten Erhebungen liegen folgende Sachverhalte vor. Im Zuge eines Abbiegevorgangs kollidierte ein 31-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Türkenstraße – Schlickplatz (9. Bezirk) mit einem geradeaus fahrenden Pkw. Der Mann kam zu Sturz, wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 31-jähriger Pkw-Lenker wollte aus einer Tiefgarage kommend, in die Hietzinger Hauptstraße (13. Bezirk) einbiegen. Noch auf dem Gehsteig kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 5-jährigen Burschen, der in Begleitung seines Großvaters auf einem Tretroller unterwegs war. Der Junge kam zu Sturz, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und später in häusliche Pflege entlassen.

