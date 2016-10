PrivateCityHotels. liefert tolle Zahlen dank digitaler Strategie von ncm

Optimal platziert am Online-Markt

Nicht nur für neue Websiteprojekte liefert die ncm erstklassige Lösungen, sondern auch bei der Verbesserung bereits bestehender Websites überzeugt das Team der ncm mit fundiertem Experten-Know-how und ausgezeichneten Ergebnissen. So wandten sich Peter Buocz und Marius Donhauser, Vorstandsmitglieder der PrivateCityHotels., vertrauensvoll an die ncm, um eine digitale Strategie für eine bessere Online-Vermarktung umzusetzen. Seit der umfassenden Optimierung von Inhalten und Technik glänzt www.privatecityhotels.com nun mit markant gestiegenen Besucherzahlen.

Seit 5 Jahren vereinen die PrivateCityHotels. inhabergeführte Stadthotels unter einer Dachmarke und bieten ihren sorgsam ausgewählten Mitgliedern wertvollen Austausch und gegenseitige Förderung. Um auch in der digitalen Welt auf dem neuesten Stand zu sein und zukünftige Gäste optimal zu erreichen, galt es, die gemeinsame Webpräsenz technisch und inhaltlich gründlich aufzupolieren. Peter Buocz, Direktor der Schick Hotels Wien und Präsident von Hotels & Casinos Austria, vertraut bereits seit Jahren auf die Kompetenz und Betreuung durch ncm. Gemeinsam mit der Salzburger Agentur konnten so schon mehrere Web-Projekte erfolgreich realisiert werden.

So legte man auch die Analyse und Verbesserung der Online-Zahlen von www.privatecityhotels.com in die Hände der ncm-Experten. Am 17. Oktober wurden die deutlichen Ergebnisse der von ncm umgesetzten Website-Optimierung bei der Generalversammlung der PrivateCityHotels. in Salzburg vorgestellt. Buocz zeigte sich erfreut: „Die Entwicklung der Zahlen übertrifft unsere Erwartungen. Diese zeigen, wie wichtig eine professionelle Betreuung durch Online-Experten ist.“

Auch Marius Donhauser, Obmann der PrivateCityHotels., Hotelier des Salzburger Hof sowie Gründer von hotelkit, einer sozialen Intranet-Lösung für Hotels, lobte das überzeugende Ergebnis der digitalen Strategie.

60 % mehr Website-Besucher

Dank der Expertise der ncm stiegen die Besucherzahlen innerhalb weniger Monate um 60 %. Daneben wurde die Usability der Website verbessert, um Besucher noch effektiver zu Anfragen und Buchungen zu motivieren. Weitere Schritte werden nach diesen erfolgreichen ersten Maßnahmen folgen…

Fundierte Analyse als Basis für den Erfolg der Website-Performance

Um einen Fahrplan für die Optimierung der Website zu erstellen, unterzogen die Suchmaschinen- und Usability-Experten der ncm die Webpräsenz der PrivateCityHotels. einem gründlichen Check. Die daraus abgeleiteten Verbesserungspotentiale dienten als Grundlage für einen umfassenden Maßnahmenkatalog, der in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt umgesetzt wurde.

Angesichts der erzielten Erfolge wurde auch den Mitgliedern der PrivateCityHotels. empfohlen, ihre Websites auf Suchmaschinenoptimierung und Usability zu überprüfen. Möchten auch Sie von einer fundierten Website-Analyse und digitalen Strategie der ncm profitieren, so wenden Sie sich gerne an das ncm-Expertenteam.

