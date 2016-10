TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 22. Oktober 2016 von Alois Vahrner "Viele Fragezeichen für Olympia in Tirol"

Innsbruck (OTS) - Tirol prüft die Bewerbung für dritte Olympische Spiele. Kleiner, billiger und verträglicher, lautet die Botschaft, die man zwar hört, aber nur schwerlich glauben kann. Denn dazu müsste das IOC wahrlich vom Saulus zum Paulus werden.

Wird Tirol im Jahr 2026 nach 1964 und 1976 (also nach 50 Jahren Pause) tatsächlich zum dritten Mal Austragungsort von Olympischen Winterspielen? Die Spitzen von Land Tirol und Stadt Innsbruck ziehen diesbezüglich, was sonst in den letzten Jahren oft genug nicht der Fall war, einmütig an einem Strang. Mit der Einbindung der Opposition in Sachen Machbarkeitsstudie ist man auch hier offensiver umgegangen als bei genügend anderen politischen Fragen.

All das ist aber nur ein Anfang, denn noch gibt es ungleich mehr dicke Fragezeichen als auch nur den Ansatz von Antworten. Die allerwichtigste lautet: Ist das Internationale Olympische Komitee (IOC) tatsächlich gewillt, der selbst verursachten Gigantomanie abzuschwören, die es ja im Übrigen ebenso bei der Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften durch die FIFA gibt? Die unglaublichen Kosten der Sport-Megaevents führten dazu, dass jüngste Vergaben oft äußerst fragwürdig waren, ob aus ökologischen oder sozialen Gründen, wegen grober Menschenrechtsverletzungen in den Ausrichterländern oder wegen vermuteter oder bewiesener Korruption (etwa bei FIFA-Funktionären).

Es gibt genügend Olympiastädte mit riesigen Schulden und kaum genutzten, teuren Sportstätten. All dem (nur allzu oft verlogenen) olympischen Pathos des IOC zum Trotz fand man kaum noch Ausrichter in demokratischen Ländern. Die Bayern etwa sagten Nein zu Winter-Olympia 2022, stattdessen wird Peking wieder politische Propaganda-Spiele ausrichten.

1976 kostete Olympia in Innsbruck (als man für Denver einsprang, wo eine Befragung schon damals wegen der Kosten negativ ausgegangen war) selbst inklusive Olympischem Dorf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die Dimensionen sind heute aber andere: Bayern kalkulierte mit vier Mrd. Euro, Putins Giganto-Spiele in Sotschi 2014 kosteten gar 37 Mrd. Euro. Mit 98 Bewerben gab es fast dreimal so viele wie einst in Innsbruck, mit knapp 2900 Athleten fast zweieinhalbmal so viele. Sotschi baute ein Olympiastadion und fünf Eishallen.

Ja, Tirol könnte Olympia ausrichten, weil es als eines der führenden Wintersportländer natürlich dafür prädestiniert wäre. Für die Skirennen wären etwa keine Umwelteingriffe mehr nötig. Und ja, es wäre auch eine große Chance für den gesamten Standort und den Tourismus. Die Machbarkeit für Olympia, die jetzt untersucht wird, liegt weniger an Tirol und Innsbruck, sondern fast allein in den Händen des IOC, ob es dem bisherigen Kurs abschwört und verträgliche Spiele will. Und davon hängt dann ab, ob die Bevölkerung ihre begründete Skepsis ablegen kann oder nicht.

