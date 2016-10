Neues Volksblatt: "Wir sind gemein(t)!" von Harald GRUBER

Ausgabe vom 22. Oktober 2016

Linz (OTS) - Mut der Politik kommt nur mit dem Mut der Wählerinnen und Wähler! Daher ist der gestrige Appell von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner auch direkt an die Bevölkerung gerichtet. Nur wenn diese Mut zu notwendigen Reformen hat, werden auch die Politiker nicht länger vor Angst erstarrt auf Wahltermine und Wahlurnen schielen (müssen).

So liegt die Zukunft Österreichs (nicht nur den demokratischen Grundsätzen der Verfassung entsprechend) in unser aller Hand.

Daran sollten wir gerade am bevorstehenden Nationalfeiertag wieder denken, wenn vielerorts auch noch die dritte Strophe der Bundeshymne angestimmt wird, deren erste Passagen lauten: „Mutig in die neuen Zeiten, frei und gläubig sieh uns schreiten, arbeitsfroh und hoffnungsreich.“ Mit diesen Zeilen gibt jede Wählerin und jeder Wähler ein Grundsatz-Statement gegen populistische Kleinkrämerei und für eine aktive Gestaltung der Zukunft ab. Wenn sich dann ab dem 26. Oktober auch jeder österreichische Staatsbürger daran hielte, wäre den Angstmachern der Boden entzogen und den Reformwilligen der Teppich ausgerollt.

Der Duden bringt unter dem Stichwort „Mut“ die Sache wieder einmal klar auf den Punkt: „Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält.“ Genau das sollten wir alle von der Politik verlangen, aber durch unser eigenes Problembewusstsein dann auch zulassen und möglichst unterstützen.

