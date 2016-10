Wr. Gemeinderat – Omar Al-Rawi (SPÖ): Gemeinderat beschließt Neugestaltung des Schönbrunner Vorplatzes

Wien (OTS/SPW-K) - Noch vor 20 Jahren hat der Bereich vor dem Schloss Schönbrunn vollkommen anders ausgesehen. „Man konnte bis vor die Tür des Schlosses fahren. Jene, die mit der U-Bahn zum Schloss fuhren, gelangten nur durch einen schmalen Korridor zum Vorplatz. Das hat oft zu gefährlichen Situationen geführt. Heute hat sich hier vieles verändert“, betont SP-Gemeinderat Omar Al-Rawi im Zuge des Wiener Gemeinderats. Die Neugestaltung des Schönbrunner Vorplatzes ist ein wichtiges Projekt, das möglichst allen eine Win-win-Situation bringen soll.

Der schmale Korridor von der U-Bahn hin zum Schloss ist Geschichte. „Es gab einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Vorplatzes, bei dem eine Garage vorgeschlagen wurde, die jedoch finanziell nicht durchführbar ist. Ein runder Tisch mit allen Beteiligten im Bezirk hat dazu geführt, dass viele Verbesserungsvorschläge eingebracht und besprochen wurden und nun umgesetzt werden. Unter den neuen Vorschlägen sind unter anderem PKW-Parkplätze für das Kongresszentrum vorgesehen, der Korridor von der U-Bahnstation hin zum Schloss entlang des Wienflusses wird attraktiver, Hop-on Hop-off Busse können nah genug an das Schloss heranfahren und Touristenbusse haben die Möglichkeit, sich auch am Abend an eigens gekennzeichnete Stellen einzuparken. Es wurde darüber hinaus eine Reduktion von 72 auf 52 Busabstellplätzen erreicht und mehr Grünraum geschaffen – im Großen und Ganzen ein gelungener Kompromiss“, zeigt sich Al-Rawi über die Neugestaltung des Vorplatzes erfreut.

