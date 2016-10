Grüne Leopoldstadt/Lichtenegger: „Jetzt geht es um nichts weniger als das Vertrauen in Wahlen und in die Demokratie“

Wien (OTS) - Nach Bekanntwerden des Produktionsfehlers bei Wahlkarten für die Wiederholung der Bezirksvertretungswahl in der Leopoldstadt waren die Grünen die Ersten, die einen runden Tisch gefordert haben, um allen Parteien bestmögliche Information und Transparenz zukommen zu lassen. Die Wahlbehörde ist dieser Forderung nie nachgekommen. „Ich habe davor gewarnt, dass es angesichts der Pannen im Vorfeld dieser Wahl wieder zu Streitereien nach Auszählung der Wahlkarten kommen kann. Das ist jetzt eingetreten. Und dass es Pannen gab, ist nicht abzustreiten“, sagt Uschi Lichtenegger, designierte Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, anlässlich der heute bekanntgegeben Anfechtung der Wahl in der Leopoldstadt.

„Ausgerechnet die EU-Austrittspartei ficht die Wahl nun beim Verfassungsgerichtshof an, weil aufgrund der Pannen bei der Briefwahl ein Mandat von den Grünen zur FPÖ wandern könnte. Erlauben Sie mir bitte mich darüber zu wundern und mich zu fragen, wer tatsächlich hinter dieser Anfechtung steckt“, zeigt sich Lichtenegger erstaunt.

„Der Verfassungsgerichtshof ist Hüter unserer Verfassung und höchste Instanz in unserem Rechtstaat. Ich respektiere selbstverständlich das Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Doch ich beobachte mit Sorge, dass einige wenige versuchen, diese Institution zum Spielball politischer Interessen zu machen, was lediglich zur Verunsicherung der Wählerinnen und Wähler führt. Das spiegelt sich auch in der sinkenden Wahlbeteiligung wider“, so Lichtenegger. „Mit der Anfechtung der Wiederholung der Bezirksvertretungswahl geht es nicht mehr nur um die Leopoldstadt, sondern ganz generell um das Vertrauen in Wahlen und in unsere Demokratie, das derzeit hart geprüft wird.“

„Wir haben ein Jahr Wahlkampf, eine Bezirksvertretungswahl und deren Wiederholung hinter uns, lasst uns doch endlich gemeinsam zu arbeiten beginnen“, so Lichtenegger abschließend.

