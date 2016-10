Blümel: Reduktion der Straßenbeleuchtung in Wien ist verantwortungslos

Rot-Grün will öffentliche Beleuchtung in der Nacht um eine Stunde reduzieren – Antrag zur Rücknahme der Sparmaßnahme von Rot-Grün abgelehnt

Wien (OTS) - „Während es die rot-grüne Stadtregierung bei der Budgetierung von hunderten Millionen Euro nicht so genau nimmt, wird bei der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger offensichtlich jeder Cent zweimal umgedreht. Die Reduktion der Wiener Straßenbeleuchtung um eine Stunde ist in Zeiten wie diesen ein völlig falsches Signal und absolut verantwortungslos“, so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, angesichts der Ablehnung des ÖVP-Antrages zur Rücknahme der vorzeitigen Dimmung der Wiener Straßenbeleuchtung. Seit Jahren fordere die ÖVP Wien die Erstellung von umfassenden Lichtkonzepten zur Reduktion von Angsträumen in Wien. „Statt Licht bringt Rot-Grün jedoch Dunkelheit und Angst in diese Stadt“, so Blümel.

„Es ist unfassbar, dass auf der einen Seite Millionenbeträge verspekuliert und verschenkt werden, auf der anderen Seite den Wienerinnen und Wiener aber das Licht abgedreht wird“, so Blümel. Leider habe Rot-Grün die heutige Chance, diese sinnlose Sparmaßnahme per ÖVP-Beschlussantrag zurückzunehmen, nicht genutzt und beharrt auch weiterhin auf einem verantwortungslosen Herummurksen auf Kosten der Freiheit und Sicherheit der Wienerinnen und Wiener.

