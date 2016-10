GÖD-Gesundheitsgewerkschaft: Das Pflegepersonal muss dringend entlastet werden

Die gute Versorgung der älteren Generation muss der Gesellschaft etwas wert sein!

Wien (OTS) - Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD Gesundheitsgewerkschaft, zum seit Jahren nachdrücklich geforderten, menschenwürdig kalkulierten Personalschlüssel: „Die Gesellschaft befindet sich im Wandel. Auch die Frage: „Wie gehen wir in Zukunft mir unserer älteren Generation um?“ Wir sind zwar stolz auf die Generation, die es geschafft hat unseren Wohlstand mit zu begründen, aber bei der Verpflichtung sie im Alter gut zu versorgen wird aktiv weggeschaut! Und ja – diese Versorgung kostet Geld!“

Mehr als ein Drittel der in der Pflege tätigen Personen empfinden ihre Tätigkeit als stark seelisch belastend und aufreibend. Der Zeitdruck ist dabei ein sehr wesentlicher Faktor. Nur 33% der Pflegekräfte glauben, ihren Beruf bis zur Pensionierung ausüben zu können.

Waldhör stellt fest, dass derzeitige Personalbedarfsberechnungsmodelle vor allem ökonomischen Vorgaben dienen und mit der Anforderung nach idealer Pflege nichts zu tun haben.

Pflegekräfte werden in diesem System mehr und mehr zu Maschinen herabgewürdigt. Es bedarf grundlegender länderübergreifender Standards in Bezug auf Arbeitseinheiten. Dazu muss die Schnelllebigkeit heutiger Versorgungsformen, Dienstplanänderungen und Ausbildungen berücksichtigt, als auch altersgerechte Arbeitsformen definiert werden.

Ebenso hat sich der Bedarf an pflegerischer Versorgungsleistung durch die geänderten gesellschaftlichen Strukturen, den medizinischen Fortschritt und die mit dem demografischen Wandel verbundene Multimorbidität in den letzten Jahren wesentlich gewandelt. Die Menschen in unserem Land werden auch in Zukunft immer älter, die Lebenserwartung wird bei Männern von 78,5 auf 87,3 Jahre (2060) und bei Frauen von 83,6 auf 90,6 Jahre steigen. Auch dieser Umstand trägt dazu bei, dass Personalbedarfsberechnungen adaptiert werden müssen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft fordert daher bei der Berechnung des Personalschlüssels eine stärkere Berücksichtigung folgender Punkte:

Zeitliche Anforderungen bei Demenz und psychiatrischen Erkrankungen

Tätigkeiten außerhalb der direkten Pflege und Betreuung

Zeiten für Dokumentation, Vorbereitung und Begleitung diverser Kontrollorgane im Heim, Praxisanleitungen und Projekte der betrieblichen Gesundheitsförderung und des alternsgerechten Arbeitens

Beschäftigtenstruktur: Altersstruktur der Beschäftigten, sowie weitere beschäftigtenbezogene Aspekte (z.B. Schwangerschaft, begünstigte Behinderungen)

Fehlzeiten: Einzurechnen sind die durchschnittliche Krankenstandsdauer in den Einrichtungen, gesetzlich geregelte Abwesenheiten, wie Fort- und Weiterbildungsstunden oder tatsächliche Urlaube

Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft:

Einführung flächendeckender – für die Träger verpflichtende – Standards für die Personalausstattung im Gesundheits- und Sozialbereich

Einführung strengerer Kontrollen bei der Umsetzung eines Mindestpersonalschlüssels – bei einer Unterschreitung muss die Behörde Neueinstellungen vorschreiben

Einführung des Modells der lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung mit Recht auf Wechsel zwischen Teilzeit und Vollzeit für beide Geschlechter

