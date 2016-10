„Krone“-Abendausgabe: Polizist gesteht neue Details zu Bluttat in Wien

Erst einen Tag, nachdem 23-Jähriger schwangere Freundin erschossen hatte, erwürgte er den kleinen Sohn > Mögliches Motiv: „Ich habe eine Geliebte“

Wien (OTS) - Wie die „Kronen Zeitung“ in ihrer heutigen Abendausgabe berichtet, hat der Polizist Daniel L. (23) sein Geständnis, vor drei Wochen seine schwangere Lebensgefährtin Claudia K. (25) und den gemeinsamen 20 Monate alten Sohn Noah getötet zu haben, erweitert. Der gebürtige Steirer gab der Kriminalpolizei Wien am Donnerstag zu Protokoll, am 2. Oktober zwischen 12 und 13 Uhr seiner Freundin nach einem Streit mit der Dienstwaffe in den Kopf geschossen (Zitat aus dem Einvernahmeprotokoll: „Da war große Wut und Hass in mir“) und erst am nächsten Tag seinen Sohn getötet zu haben (Einvernahmeprotokoll: „Ich habe ich ihn von hinten erwürgt. Er spielte gerade. Ich habe beide Hände verwendet.“)

Die Kriminalisten gehen nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Tat von langer Hand geplant worden sei. Ein mögliches Tatmotiv könnte sein, dass der Polizist eine Geliebte hatte. Mit der 29 Jahre alten Frau, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, und seinem Sohn Noah verbrachte Daniel L. die Stunden nach dem Mord an seiner Lebensgefährtin in einem Vergnügungspark in Wien, ehe er am 3. Oktober um 9 Uhr das Kind erwürgte.

Rückfragen & Kontakt:

Kronen Zeitung

Lokalredaktion

Redakteurin Mag. Martina Prewein

05 70 60 23368