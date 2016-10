NEOS zu Lehrerdienstrecht: Abschaffen!

Matthias Strolz: "Starres Lehrerdienstrecht verursacht unnötige Kosten und sorgt für Frust auf allen Seiten."

Wien (OTS) - Matthias Strolz, Klubobmann und Bildungssprecher der NEOS, nimmt die Kritik des Rechnungshof zum Anlass, um prinzipiell die Sinnhaftigkeit des Lehrerdienstrechts zu hinterfragen: „Das 'Neue Lehrerdienstrecht', das nach zähen und jahrelangen Verhandlungen im Dezember 2013 beschlossen wurde, ist aus meiner Sicht weder zeitgemäß noch funktional. Es gibt keinen objektiven Grund, warum Lehrerinnen und Lehrer anders als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich behandelt werden sollen.“

Stattdessen sollte für die Mitarbeiter_innen in Schulen ((Lehrkräfte, Psycholog_innen, Sozialarbeiter_innen, Verwaltungspersonal etc.) ein bundesweiter Rahmenkollektivvertrag ausverhandelt werden - analog zu anderen Expert_innenberufen. „Damit wäre auch ein Grundstein für eine nachhaltige Bildungsreform gelegt, die momentan aufgrund des Lehrerdienstrechts nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die Schulen brauchen Handlungsspielräume bei der finanziellen Honorierung von besonderen Leistungen, bei Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Schule, bei Fragen der Aufgaben- und Arbeitszeitverteilung. Damit wäre endlich Schluss mit dieser Stundenzählerei und den absurden Werteinheiten. Wir könnten dann endlich die Talente der Kinder in den Fokus nehmen,“ so Strolz abschließend.

