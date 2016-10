Fördermodell für Flaniermeilen im Wiener Gemeinderat

Erstes Projekt im 8. Bezirk möglich

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats liegt das Fördermodell für die Schaffung von Flaniermeilen durch die Wiener Bezirke zur Beschlussfassung vor. In einem ersten Schritt sollen bis 2020 die ersten zwei Flaniermeilen von insgesamt sieben realisiert werden. Dafür können sich die beteiligten Bezirke im Rahmen eines gestaffelten Fördermodells bis zu 80 Prozent des Investitionsvolumens von der Stadt fördern lassen.

„Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, einen Modus für die Förderung der Flaniermeilen festzulegen und diese heute dem Gemeinderat vorzulegen. Damit steht aus Sicht der Stadt der Verwirklichung der Routen finanziell nichts mehr im Wege. Die Mittel seitens der Stadt werden bereits ab 2017 zur Verfügung gestellt. Die Bezirke können also schon ab kommendem Jahr die Förderung in Anspruch nehmen“, so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Als eines der ersten Projekte, die schon 2017 in Angriff genommen werden können, kommt etwa die Verwirklichung eines Teilabschnitts der Flaniermeile 2 in der Lange Gasse im 8. Bezirk in Frage. Konkret geht es hier um den Abschnitt Josefstädter Straße bis Zeltgasse eventuell aber auch um den Abschnitt von der Josefstädter Straße bis zur Florianigasse. Diese Wegstrecke ist ein wesentlicher Teil der Flaniermeile 2, die vom Kutschkermarkt im 18. Bezirk bis zum Naschmarkt/Schleifmühlgasse in den 4. Bezirk führt.

Flaniermeilen sind besonders fußgängerfreundlich gestaltete, bezirksübergreifende und strategisch angelegte Fußwegverbindungen. Sie verbinden Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs, Einkaufsstraßen und kulturelle Zentren miteinander. Auf insgesamt sieben ausgewiesenen Flaniermeilen in Wien soll besonders hohe Benutzungsqualität für Fußgängerinnen und Fußgänger geschaffen werden. Die ersten zwei Flaniermeilen werden bis 2018 umgesetzt. Weitere fünf Routen sollen bis 2025 eingerichtet werden.

„Die Wiener Flaniermeilen sind eine von mehreren Maßnahmen und Plänen, mit denen die Stadt Verbesserungen für FußgängerInnen umsetzen will. Ziel ist, den Wienerinnen und Wienern Lust auf das Zufußgehen zu machen, aber auch einen Beitrag für den Tourismus, einer der wesentlichen Säulen der Wiener Wirtschaft, zu leisten“, so Vassilakou.

In jedem Bezirk soll eine attraktive Verbindung für FußgängerInnen zur Verfügung stehen, die die wichtigsten Orte der Stadt miteinander verbindet. Es geht um leistungsfähige, bequeme und gut ausgestattete Fußgängerverbindungen durch die Stadt. Gut ausgestattet bedeutet: Es gibt Trinkbrunnen, Sitzgelegenheiten und ausreichend Schatten. Genauso wichtig sind Möglichkeiten zum Spielen sowie öffentliche WC-Anlagen.

Weitere Informationen im Fachkonzept Mobilität unter:

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008442.pdf

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

andreas.baur @ wien.gv.at

0664 831 74 49