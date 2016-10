Expomobilia gründet Tochtergesellschaft in Shanghai (FOTO)

Effretikon/Shanghai (ots) - Der Generalunternehmer für individuelle und temporäre Bauten im Messestand-, Pavillon- und Eventbau aus Effretikon bei Zürich, erweitert sein starkes Engagement wie auch seine geografische Reichweite in Asien mit einem eigenen Standort in Shanghai. Die Expomobilia AG wird am 21. Oktober 2016 die hundertprozentige Tochter "Expomobilia Shanghai Ltd." eröffnen. "Seit mehr als 10 Jahren sind unsere Spezialisten bereits in China für unsere Kunden aktiv", sagt Florian Faber, Managing Director der Expomobilia AG. "Mit unserem Investment in diesem starken Markt, der neuen Dependance im Herzen von Shanghai und unserem lokalen Team kann Expomobilia die erfolgreichen Geschäftsbeziehungen weiter ausbauen und die regionalen Anforderungen und Bedürfnisse unserer nationalen wie auch internationalen Kunden noch besser erfüllen."

Unter der Leitung von Yvonne Chen Neddo, Regional Director Asia, wird die Expomobilia-Tochter mit einem Team von Projektleiter-Innen mit ausgeprägtem Know-how im Bereich Messestand- und Pavillonbau sowie Technikkompetenz starten.

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich individueller und temporärer Bauten hat sich die Expomobilia AG aus Effretikon-Zürich als weltweit agierender Generalunternehmer für Messestand-, Pavillon- sowie Eventbauten etabliert. Seit 2007 ist sie in die MCH Group AG als eigenständige Tochter integriert und beschäftigt rund 90 Mitarbeitende.

Mehr Infos (Link):

http://www.expomobilia.com/de-CH/News/News-2016.aspx

Rückfragen & Kontakt:

Expomobilia AG

Irene Graven-Koller

+41 52 354 74 48

igraven @ expomobilia.com

www.expomobilia.com