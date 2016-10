Greenpeace: Lehren aus CETA ziehen – TTIP jetzt stoppen

Neuausrichtung der EU-Handelspolitik unausweichlich

Brüssel/Wien (OTS) - Für Greenpeace verdeutlicht der fortdauernde Widerstand der Wallonie gegen CETA die Notwendigkeit für eine Neuausrichtung der EU-Handelspolitik. Noch bestünde die Chance, dass der gefährliche Präzedenzfall CETA verhindert wird. Im Sinne eines Neustarts der Handelspolitik sei es auch höchste Zeit, TTIP in der geplanten Form eine klare Absage zu erteilen.

„Der Widerstand der Wallonen zeigt: Eine EU-Handelspolitik, die demokratische Handlungsspielräume einschränkt und mühsam errungene Standards bedroht, hat keine Zukunft“, so Greenpeace-Sprecherin Hanna Simons. Mit seinen zahlreichen Deregulierungselementen weicht CETA in vielen Aspekten zugunsten von Konzerninteressen von der Praxis herkömmlicher Handelsabkommen ab und stellt einen gefährlichen Präzedenzfall für die künftige EU-Handelspolitik dar. „Die Turbulenzen rund um CETA zeigen, dass eine solche Politik am Widerstand der Bürgerinnen und Bürger scheitern wird. Eine Neuausrichtung der Handelspolitik ist daher unausweichlich.“

Ein erster Schritt sei es, klarzumachen, dass TTIP in der geplanten Form keine Zukunft hat. „Wir begrüßen es daher, dass Bundeskanzler Christian Kern mit einer Protokollanmerkung die Vorbehalte der österreichischen Bundesregierung zu TTIP angemeldet hat“, so Simons. Letztlich werde die Regierung aber daran zu messen sein, mit welchem Engagement sie sich im weiteren Prozess dafür einsetzt, dass die Fehler von CETA bei TTIP nicht wiederholt werden und dass es zu keinem Abschluss von TTIP in der geplanten Form kommt. Greenpeace kritisiert jedenfalls, dass im Abschlussdokument des Rats von der Kritik nichts zu lesen ist und dass dort die EU-Kommission weiterhin dazu aufgefordert wird, die TTIP-Verhandlungen weiterzuführen. „Offenbar haben die Regierungen trotz des möglichen Scheiterns von CETA immer noch nicht verstanden, dass ein Business as usual keine Option mehr ist“, so Simons.

