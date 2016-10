Bürgerdialog mit Kommissar Hahn und Vizekanzler Mitterlehner in Linz

EU-Kommissar Hahn und Österreichs Vizekanzler Reinhold Mitterlehner stellen sich am Donnerstag, 27. Oktober im Ars Electronica Center den Fragen der BürgerInnen

Linz/Wien (OTS) - Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen, die die Solidarität der Regierungen aber auch der BürgerInnen in den Mitgliedsstaaten auf eine harte Probe stellen. Der Bürgerdialog im Ars Electronica Center in Linz, am Tag nach dem Nationalfeiertag, mit EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen Johannes Hahn und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und moderiert von Gernot Hörmann, stellt daher Solidarität und Zusammenhalt in den Mittelpunkt des Interesses. Solidarität und Zusammenhalt sind nicht nur bei der Bewältigung der europäischen Migrations- und Flüchtlingskrise gefragt, sondern auch wenn es um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der EU geht. Aber auch die Beziehungen zu Drittstaaten erfordern gemeinsames handeln, sei es im Bereich der Handelsbeziehungen, der Beziehungen zu Russland oder der Rolle der EU bei den Konfliktherden in den benachbarten Staaten.

Es geht um Europa – Kommen Sie nach Linz und reden Sie mit!

Die EU-Bürgerdialoge finden auf Initiative des EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker in ganz Europa statt. Präsident Juncker hat alle Mitglieder seines Kollegiums gebeten, in den Mitgliedstaaten politisch aktiv aufzutreten und den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Dabei sollen sie ihre politischen Ziele vorstellen, stets ein offenes Ohr haben und mit den Stakeholdern reden. Es handelt sich bei den Bürgerdialogen um öffentliche Diskussionsveranstaltungen nach dem Konzept der "Town Hall Meetings", bei denen Mitglieder der EU-Kommission gemeinsam mit Politikern aus dem jeweiligen Mitgliedsstaat mit Bürgerinnen und Bürgern einen informellen Dialog zu aktuellen Fragen den Zeit führen.

Der Bürgerdialog in Linz wird in Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dem Informationsbüro des Eurooäischen Parlaments in Österreich, dem Land Oberösterreich, der Arbeiterkammer Oberösterreich, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund Oberösterreich, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der Landwirtschaftskammer Oberösterreich durchgeführt.

Mehr zu den EU-Bürgerdialogen finden Sie hier: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_de.htm

Es geht um Europa – Reden Sie mit! Die EU steht vor großen Herausforderungen. Wie steht es um Solidarität und Zusammenhalt innerhalb der EU? Wie wirksam ist die europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik? Wie schützt die EU unsere sozialen Rechte? Welchen Beitrag leistet die EU zu Investitionen und Beschäftigung? Sagen Sie uns, welche Erwartungen und Fragen Sie an die Europäische Union haben! Johannes Hahn und Reinhold Mitterlehner freuen sich auf die Diskussion mit Ihnen. Der Eintritt ist kostenlos, Interessierte sollten sich per e-mail anmelden COMM-REP-VIE-VERANSTALTUNG @ ec.europa.eu

Datum: 27.10.2016, 16:30 - 18:00 Uhr

Ort: Ars Electronica Center

Ars Electronica-Straße 1, 4040 Linz, Österreich

Url: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/austria/linz/index_de.htm

