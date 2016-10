Bundespräsidentenwahl 2016 in Wien

Alle Informationen ab sofort online

Wien (OTS) - Am 4. Dezember 2016 findet die Wiederholung der Stichwahl der Bundespräsidentenwahl 2016 statt. Ab sofort stehen unter www.wahlen.wien.at alle Informationen zur Wahl zur Verfügung. "Wir wollen die Wählerinnen und Wähler wie bei jeder Wahl bestmöglich informieren und bieten daher auch zur Wahlwiederholung ein umfassendes Informationspaket an", erklärte der für Wahlen in Wien zuständige Stadtrat Dr. Andreas Mailath-Pokorny.

Unter www.wahlen.wien.at werden Fragen wie "Wer darf wählen?" oder "Wie wird gewählt?" beantwortet. Das Wahlservice der MA 62 informiert unter anderem über den Wahlvorgang, die Adressen der Wahllokale sowie die Briefwahl. Für Wahlkartenwählerinnen und -wähler stehen Online-Anträge zur Verfügung. "Eine ausreichende und umfassende Information ist gerade nach der Verunsicherung durch vorangegangene fehlerhafte Wahlkarten besonders wichtig", betont Dr. Mailath-Pokorny.

Wahlkarten bereits jetzt - auch online - beantragen

Wer am Wahltag nicht in seinem zuständigen Wahllokal wählen kann, kann mit einer Wahlkarte in einem beliebigen Wahllokal in ganz Österreich oder per Briefwahl im In- und Ausland seine Stimme abgeben.

Wahlkarten für die Wiederholung der Stichwahl der Bundespräsidentenwahl 2016 können ab sofort persönlich oder schriftlich (auch online unter www.wahlen.wien.at) beim jeweils zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamts beantragt werden. Im 4., 6., 8. und 19. Bezirk gibt es eigene Wahlreferate außerhalb des Bezirksamtes.

Wichtiger Hinweis: Wahlkarten und Wahlkartenanträge für den ursprünglichen Wahltermin am 2. Oktober 2016 sind nicht mehr gültig. Benötigt man für den neuen Wahltermin eine Wahlkarte, muss diese neu beantragt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01/525 50 bzw. im Internet unter www.wahlen.wien.at.

