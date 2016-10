Jakob Auer: "Exportmut kann Agrarpreise absichern helfen"

Arbeitsplätze wachsen nicht auf den Bäumen, sondern im Export

Wien, 21. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Reinhold Mitterlehner hat

es heute auf den Punkt gebracht. Nur mit Mut zur Veränderung,

mit Klarheit, Wahrheit, Orientierung und letztlich Reformen

können wir Österreich dorthin bringen, wo es richtig und

notwendig ist", unterstreicht Bauernbund-Präsident Jakob Auer

die heutigen Ausführungen von Vizekanzler und

Wirtschaftsminister Mitterlehner in der Aula der

Wissenschaften. Tatsächlich stehe Österreich vor neuen Herausforderungen. "Ohne den politischen Mut, die brennenden Aufgaben der Zeit zu bewältigen, bleiben die Türen in die

Zukunft verschlossen. Mit mutigen Antworten haben wir

stattdessen alle erdenklichen Chancen – auch als Partei." ****

Jeder 4. Euro wird im Export verdient

"Vor allem die schwierige Marktlage und der

Einkommensrückgang in der Landwirtschaft stellen den Mut

vieler Betriebe mitunter auf eine harte Probe. Viele Sorgen

sind existenzielle Sorgen", weiß Auer. "Es liegt auch an uns, unseren Landwirten die Perspektive für eine Zukunft zu geben,

indem wir Taten setzen." Auch wenn die "politischen Spielräume manches Mal sehr eng" seien, wie Auer einräumt. "Zu dieser politischen Verantwortung bekennen wir uns." Und fragt: "Wer

sonst sollte diese Antworten liefern können? Weder die Fundamentalkritik von grüner Seite noch eine vereinfachende Besserwisserei von blauer Seite helfen den Bauern weiter."

Wirtschaftsminister Mitterlehner sieht vor allem im Export

und auf den Weltmärkten große Entwicklungschancen, denn

bereits jetzt werde in der Landwirtschaft jeder vierte Euro im Export erwirtschaftet: "Manche tun so als würde sich

Österreich hinter den Mond verziehen können", kritisiert Auer

eine schrille Politik der Verunsicherung. "Wir müssen uns aber ernstlich überlegen, wie wir Österreich als Exportnation in

der Welt positionieren wollen. Wie wir den Standort als Ganzes stärken. Wo das Wachstum herkommen soll, das unsere

Sozialsysteme absichert. Jeder Prozentpunkt mehr im Export

bringt uns 10.000 Arbeitsplätze. Ich halte es für falsch,

diese Fakten zu ignorieren oder in der politischen Diskussion

zu verdrehen. Die österreichischen Arbeitsplätze wachsen nicht

auf den Bäumen, sondern im Export", sagt Auer. Auch für die Landwirtschaft sieht der Bauernbund-Präsident gute Chancen in

der Exportvermarktung von Milch- und Käsespezialitäten, von

Wein oder von Bioprodukten. "Wir können mit unseren Qualitäten

auf den internationalen Märkten gewinnen – dazu wurden die Exportanstrengungen bereits in einer Exportservicestelle

gebündelt und neue Märkte angebahnt, die sich positiv auf die Preissituation auswirken sollten und dabei mithelfen, die

Einbrüche im Russland-Geschäft zu kompensieren", schließt Bauernbund-Präsident Auer.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Salzburger

Bauernbund Österreich

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Tel.-Nr. +43/1/5058173-28,

Mobil: +43/699/18101805,

E-Mail: a.salzburger @ bauernbund.at, www.bauernbund.at