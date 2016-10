„Guten Morgen Österreich“ – ab 24. Oktober in Salzburg

Ein Wiedersehen mit Thomas Birgfellner, außerdem: Marlene Billii, Rallye-Vizestaatsmeister Manfred Pfeiffenberger, Biathlonfamilie Eder und Einsiedler Thomas Fieglmüller

Wien (OTS) - „Guten Morgen Österreich“ heißt es ab 6.00 Früh von Montag bis Freitag in ORF 2, ab 24. Oktober 2016 tourt dabei das mobile Studio für eine Woche durch Salzburg. Am Montag und Dienstag moderiert Lukas Schweighofer zusammen mit Nina Kraft in Mittersill und Kaprun. Donnerstag und Freitag gibt es in Saalfelden und Maria Alm für Nina Kraft ein Wiedersehen mit Thomas Birgfellner.

Die Schwerpunkte der „Guten Morgen Österreich“-Woche in Salzburg

Montag, 24. Oktober – Mittersill

Mit Haubenkoch Andreas Kaiblinger und Schlagersängerin Marlen Billii

Tagesthema: „Krankenzusatzversicherung – Luxus oder Notwendigkeit?“ Servicethema: „So lustig kann abnehmen sein“, Haubenkoch Andreas Kaiblinger stellt seine „3 Wege“ vor, wie man auf einfache und entspannte Art Gewicht verlieren kann.

Zu Gast: Ein Nationalpark-Ranger der Hohen Tauern, der zusammen mit einem Mitglied der Säumer-Gruppe über die Traditionen in den Hohen Tauern spricht. Außerdem: Schlagersängerin Marlen Billii stellt ihren aktuellen Song vor.

Dienstag, 25. Oktober – Kaprun

Am Welttag der Pasta besuchen das GMÖ-Studio zwei Kapruner Pasta-Gurus, die selbst nach 100 Jahre alten Rezepten Pasta herstellen. Sie werden zeigen, wie leicht das geht.

Servicethema: „Problemzone Skischuh“ Die Skisaison am Kitzsteinhorn hat schon begonnen und damit für viele Skifahrer/innen die Leidensgeschichte mit schlecht sitzenden Skischuhen. Ein Profi wird neueste Entwicklungen und Trends rund um den Skischuh zeigen und demonstrieren. Außerdem Thema: Skirennen mit Legendenbeteiligung, mit am Start: ein Oldtimer-Automobil.

Donnerstag, 27. Oktober – Saalfelden am Steinernen Meer

Mit Rallyefahrer Manfred Pfeiffenberger, Biathlonfamilie Eder und Einsiedler Thomas Fieglmüller

Das Tagesthema lautet: „Selbstständig, aber richtig! Gründer und Start-ups“, im Servicethema steht „Alles rund um den Winterreifen“ im Mittelpunkt. Ab dem 1. November gilt in Österreich Winterreifenpflicht. Gilt dies aber wirklich für alle? Wer braucht welche Winterreifen, worauf muss man achten? Zu Gast: der ehemalige Rallye-Vizestaatsmeister Manfred Pfeiffenberger.

Außerdem zu Gast: Das Saalfeldener Biathlon-Vater-Sohn-Gespann Alfred und Simon Eder, beide holten im Abstand von 25 Jahren WM-Medaillen. Auch Thomas Fieglmüller besucht am Donnerstagmorgen das mobile Studio, er ist Einsiedler in Europas ältester besetzter Einsiedelei am Palfen in Saalfelden. Zu guter Letzt stellen Thomas Birgfellner und Nina Kraft in „So sportlich ist Österreich“ einen außergewöhnlichen Sportverein aus der Region vor.

Freitag, 28. Oktober – Maria Alm am Steinernen Meer

Mit Abenteurer Joe Pichler

Tagesthema: „Einfach weg – Aussteigen auf Zeit“

Servicethema: „Hello Halloween – Zeit, einen Kürbis zu schnitzen“ Zu Gast ist Joe Pichler, der Abenteurer und Weltreisende besucht am Freitagmorgen das mobile Studio mit seinem Expeditionsmotorrad. Außerdem findet sich in aller Früh eine Abordnung der Ranggler ein, denn das „Hundstoa-Ranggeln“.

Von Salzburg geht es am 31. Oktober nach Kärnten, täglich ab 6.00 Uhr melden sich Eva Pölzl und Marco Ventre aus folgenden Gemeinden:

31. Oktober: Fresach

1. November: Feiertag – keine Sendung

2. November: Gmünd

3. November: Spittal an der Drau

4. November: Möllbrücke

