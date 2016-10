Walser zu RH-Kritik an Lehrerdienstrecht: Fehleinschätzung des Bildungsministeriums kostet über eine Milliarde Euro

Grüne wollen einheitliches Dienstrecht für alle und Jahresarbeitszeitmodell

Wien (OTS) - „Es war bereits bei der Einführung des neuen Dienstrechtes absehbar, dass BundeslehrerInnen nur in Ausnahmefällen das neue Dienstrecht wählen würden“, reagiert Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, auf den heute veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes, wonach durch Fehleinschätzungen des Bildungsministeriums bis 2060 über eine Milliarde Euro verloren geht. „Das Bildungsministerium hätte sich nur etwas umhören müssen, um zu wissen, dass sich neu eintretende Lehrkräfte überwiegend für die Option ‚weniger Unterrichtsleistung’ als für das höhere Einstiegsgehalt entscheiden.“

Das neue Dienstrecht ist lediglich für jene Bundeslehrkräfte attraktiv, die als berufliche QuereinsteigerInnen an die Schulen kommen. Sie profitieren von den höheren Einstiegsgehältern, da sie die hohen Endgehälter des alten Dienstrechts voraussichtlich nicht erreichen werden. „Genau jenen Lehrkräften, die erst seit wenigen Jahren im Schuldienst sind, wird allerdings die Option auf das neue Dienstrecht verweigert“, verweist Walser auf die bisher nicht erfüllte Forderung spät eingestiegener LehrerInnen nach einem Umstieg in das neue Dienstrecht.

„Auch im Hinblick auf das soeben präsentierte Autonomiepaket erweist sich das LehrerInnendienstrecht als hinderlich“, sagt Walser: „Um LehrerInnen bedarfsgerecht und flexibel einsetzen zu können, wäre ein Jahresarbeitszeitmodell notwendig.“

Derzeit unterrichten Lehrkräfte an Pflichtschulen bis zu sieben Wochenstunden mehr als ihre KollegInnen an den Bundesschulen. Walser fordert daher, dass „alle PädagogInnen unter vergleichbaren Bedingungen in einem einheitlichen Dienstrecht arbeiten, um die derzeitige Ungleichbehandlung zu beenden“.

