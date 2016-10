Ehemalige Wiener Wohnen Direktorin übernimmt Geschäftsführung der Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung GmbH

Wien (OTS) - Bei der heutigen Aufsichtsratssitzung der Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung GmbH sprachen sich die Mitglieder einstimmig für Dr.in Gabriele Payr als neue Geschäftsführerin des Wiener Wohnen-Tochterunternehmens aus.

Die studierte Juristin stand bereits in den Jahren 2000-2004 an der Spitze der Unternehmung Stadt Wien – Wiener Wohnen und gilt als eine der WegbereiterInnen der 100% -Tochter Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung GmbH, deren Geschäfte sie ab 1. November 2016 führen wird.

Dank ihres umfassenden Know-Hows und ihrer ausgewiesenen Fachkompetenz im Bereich der kommunalen Wohnhäuserverwaltung konnte sich die studierte Juristin Payr im Ausschreibungsverfahren gegenüber den MitbewerberInnen klar durchsetzen.

Wiener Wohnen Direktor Ing. Josef Neumayer setzt große Erwartungen in die neue Chefin des rund 1.400 MitarbeiterInnen starken Tochterunternehmens: „Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und der umfassenden Qualifikation wird Payr das Unternehmen mit neuen Ideen, serviceorientiert und effizient führen. Mit ihr steht eine ausgewiesene Führungskraft an der Spitze der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung GmbH.“

Payr selbst bringt ihre Zukunftsvision für die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung in klaren Worten auf den Punkt: „Im Interesse der Mieterinnen und Mieter muss es unser Ziel sein, die effizienteste Reinigung und Pflege von Wohnhausanlagen anbieten zu können, damit diese bestens in Schuss sind.“

Zur Person:

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften trat Dr.in Gabriele Payr 1981 den Dienst bei der Stadt Wien an, wo sie zu Beginn ihrer Laufbahn im Bezirksamt 13/14 tätig war. Nach unterschiedlichen Funktionen und Projekten in den Bereichen Finanz sowie Wohn- und Amtshäuserverwaltung leitete sie von Jänner 2000 bis Jänner 2004 die Unternehmung Stadt Wien - Wiener Wohnen. In dieser Zeit zeichnete sie auch für die Gründung der Hausbetreuung (heute Teil der Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuungs GmbH) verantwortlich.

In Ihrer Zeit als Vorstandsmitglied der Wiener Stadtwerke Holding AG schloss Payr zusätzlich den Universitätslehrgang für Public Management an der University Salzburg Business School ab, stieg 2007 zur Generaldirektor-Stellvertreterin auf und bekleidet von 2009 bis 2013 die Position der Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke Holding AG, der sie auch nach ihrem Ausscheiden weiterhin als Konsulentin zur Seite stand.

Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung GmbH

Die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung GmbH ist eine Beteiligung der Stadt Wien - Wiener Wohnen. Ihre Kernaufgaben betreffen umfassende Betreuungsleistungen im Innen- und Außenbereich der Wohnhäuser der Stadt Wien.

Der Haus- & Außenbetreuung stehen 30 lokale Stützpunkte und sieben Standorte für den Service- und Lagerbedarf zur Verfügung. Sie betreut rund 1.800 Wohnhausanlagen und beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rückfragen & Kontakt:

Christian Schantl

Stadt Wien – Wiener Wohnen

Tel.: +43 (0)664 8267683

E-Mail: christian.schantl @ wien.gv.at