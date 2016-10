Zurück bei RTL II: "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben"

Sechs neue Folgen mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie

Ankunft auf Konny Island III

Die neuen Folgen ab Montag, 24. Oktober 2016, um 21:15 Uhr bei RTL II

"Goodbye Texas - Aloha Hawaii". Zum wiederholten Male sind die Reimanns ausgewandert. Ihr neues Heim haben Konny und Manu auf der hawaiianischen Insel O´ahu gefunden. Auf das große Einpacken in Texas folgt nun das mühselige Auspacken und Einrichten. Mit Haus, Garten und Gästewohnungen haben sich Konny und Manu ein neues Großprojekt geschaffen, das sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und ganz nebenbei muss das neue Paradies ja auch erkundet werden...

Deutschlands bekannteste Auswanderer sind noch einmal ausgewandert. Nachdem sie in Texas die Umzugscontainer gefüllt und auf die weite Reise geschickt haben, geht es nun in ihrem neuen Heim auf Hawaii an das große Auspacken. Und zwischen Einzug und Einrichten heißt es wieder Ärmel hochkrempeln und schleppen, denn nur so nimmt das weitläufige Haus immer weiter heimische Züge an.

Doch Konny und Manu müssen nicht allein anpacken. Tochter Janina und Sohn Jason reisen extra an, um ihren Eltern zu helfen. Schaffen sie es alle zusammen, Konny Island III rechtzeitig für die Einweihungsparty fertig zu bekommen?

Und auf Tochter Janina wartet noch eine ganz besondere Überraschung... "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":

Ausstrahlung: Montag, 24. Oktober 2016, um 21:15 Uhr bei RTL II

Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":

Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Jetzt haben sich Konny und Manu das nächste Ziel gesetzt: Hawaii. Das Sonnenparadies im Pazifischen Ozean hat es den Beiden angetan und so beschließen sie, ihr geliebtes Konny Island in Texas zu verlassen, um auf der Insel O´ahu ein neues Konny Island zu eröffnen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher und begleitet die Auswanderer bei ihrem Umzug in den "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.

