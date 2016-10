„Sport am Sonntag“ mit Dominic Thiem und den ÖSV-Stars

Am 23. Oktober ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Bernhard Stöhr präsentiert „Sport am Sonntag“ am 23. Oktober 2016 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 12. Runde. Danach steht um 19.15 Uhr „Sport am Sonntag“ mit folgenden Themen auf dem Programm:

Tennis: Dominic Thiem und Günter Bresnik im Gespräch

Das erfolgreichste Tennis-Doppel Österreichs über seinen Weg in die Top 10, die Erste-Bank-Open und Topstar Andy Murray.

Ski alpin: Spektakel in Sölden

Marcel Hirscher, Eva-Maria Brem und Co. beim Weltcup-Auftakt am Gletscher in Sölden.

