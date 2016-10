Wirtschaftsbund: Vizekanzler Mitterlehner gibt den richtigen Weg vor

Herausfordernde Zeiten verlangen Mut und Tatkraft - Öffnen statt sich zuverschließen – Flexible statt starre Strukturen - Weniger ist mehr vor allem in der Verwaltung

Wien (OTS) - „Vizekanzler Mitterlehner gibt die richtige Richtung vor. Gerade in Zeiten des Umbruch, der Digitalisierung und Globalisierung braucht es jetzt Mut und Tatkraft, um die Dinge anzugehen und unsere Zukunft erfolgreich zu gestalten“, kommentiert Wirtschaftsbund-Generalsekretär die heutige wirtschaftspolitische Rede von Vizekanzler, Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner.

So stimmt auch der Wirtschaftsbund-General zu, dass nur dann etwas weitergebracht werden könne, wenn nicht andauernd mit Strafen gedroht sondern vielmehr mit Anreizen gearbeitet werde. „Anreize motivieren etwas zu tun. Strafen bewirken genau das Gegenteil. Wenn wir das Klima, auch in Hinblick auf vermehrte Investitionen, wieder verbessern wollen, wenn wir die Menschen animieren wollen, dann müssen wir gezielte Anreize dafür setzen“, betont Haubner. In Österreich gebe es zu viele teils sich widersprechende Vorschriften. „Hier müssen wir ansetzen. Die Briten machen das klug. Für jede neue Vorschrift werden zwei alte ‚ausgemistet‘. Das wäre auch für Österreich zielführend“, so Haubner.

Auch im Bereich der Flexibilität und Reaktionsfähigkeit habe Österreich Nachholbedarf. „Wir sind in überholten Strukturen gefangen, die uns nur wenig Spielraum lassen und uns davon abhalten, schnell auf die sich konsequent verändernden Rahmenbedingungen reagieren zu können. Aus diesen müssen wir endlich ausbrechen. Das fängt vom Arbeitszeitgesetz an und zieht sich durch alle Materien durch“, so Haubner, der sich auch einen schlankeren Verwaltungsapparat wünscht: „Wir werden durch den Bürokratiedschungel an Effizienz gehindert. Die Verwaltungsabläufe gestalten sich behäbig. Hier müssen wir schneller werden“.

Um Österreichs eine erfolgreiche Zukunft zu gewährleisten müssen aber auch auf globaler Ebene jetzt mutige Schritte gesetzt werden. „Wir sind eine Exportnation. Unseren Wohlstand haben wir unter anderem den 97 abgeschlossenen Handelsabkommen zu verdanken. Sie ermöglichen uns einen unbürokratischen, einfachen Handel mit anderen Nationen“, so Haubner, der mit Blick auf Kanada festhält: „Kanada ist für Österreich ein wichtiger Handelspartner. Das auf dem Tisch liegende Handelsabkommen bringt der EU aber auch Österreich Vorteile. Hier müssen wir nun Nägel mit Köpfen machen. Die Angst darf nicht gewinnen, sondern die Vernunft muss siegen“, betont Haubner.

Abschließend hält der Wirtschaftsbund-General fest: „Der Vizekanzler hat in seiner Rede den richtigen Weg zum Erfolg skizziert. Jetzt müssen wir von den Worten schnell ins Handeln kommen. Hier appelliere ich auch an den Koalitionspartner sich zu bewegen und wirtschaftsschädliche Ideen wie Wertschöpfungsabgabe und Arbeitszeitverkürzung wieder in der Schublade verschwinden zu lassen“.

