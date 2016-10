Bluma/Taucher (SPÖ): In einer fortschrittlichen Stadt fahren nicht sogar „Arme“ mit dem Auto, sondern auch „Reiche“ mit den Öffis

S-Bahn bietet optimale Anbindung an Stadtrandgebiete - 60.000 PendlerInnen, gesamt 300.000 Menschen pro Tag fahren mit der S-Bahn

Wien (OTS/SPW-K) - Auf die Schnellbahn können und wollen die Wienerinnen und Wiener nicht mehr verzichten. „300.000 Menschen pro Tag befördert die S-Bahn quer durch die Stadt. 60.000 Pendlerinnen nutzen sie täglich“, hält SP-Gemeinderätin Susanne Bluma fest.

Die S-Bahn stellt eine großartige Alternative dar, wenn es um die Anbindung an die Stadtrandgebiete Wiens geht. „Mittlerweile kann man in 14 Stationen direkt in die U-Bahn einsteigen. Mit kurzen Intervallen von drei bis neun Minuten in Hauptverkehrszeiten steht die S-Bahn der U-Bahn in fast nichts nach. Die neuen Cityjet-Garnituren sind modern und bequem, und lösen nach und nach die alten ab. Das sind gute Gründe, warum die S-Bahn für Wienerinnen und Wiener immer attraktiver wird und auf breite Akzeptanz stößt“, so Bluma, für die die S-Bahn eine sinnvolle Ergänzung zum gesamten Wiener Öffi-Netz darstellt.

„Wir investieren in den Ausbau der Öffis, weil es effizient und umweltschonend ist. 450 Millionen Euro in neue Stationen und eine Taktverdichtung sind gut investiert.“

Deutliche Worte findet die SP-Gemeinderätin auch für Herrn Jung von der FPÖ, der der Meinung ist, dass die Stadt Wien immer ärmer werde:

„Eine fortschrittliche Stadt erkennt man nicht daran, dass sogar arme Menschen mit dem Auto fahren, sondern auch Reiche die Öffis nutzen. Und genau das ist der Fall in Wien.“

In der Schnellbahnpolitik braucht es viele gute Stationen, hält SP-Gemeinderat Josef Taucher fest. Er ist überzeugt, dass die baulichen Maßnahmen, Einladungen sind, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

„Es braucht schöne Bahnsteige, überdachte Warteräume in den Stationen, moderne und barrierefreie Zugänge und vieles mehr. Mit dem Ausbau des Marchfelder Astes wird eines der größten Stadtentwicklungsgebiete hervorragend an das Öffi-Netz angeschlossen“, unterstreicht Taucher die Wichtigkeit der Investitionen in den Ausbau des S-Bahn-Netzes.

Was es für Taucher noch braucht, sind bessere öffentliche Leitsysteme. Hier besteht noch Nachholbedarf. „Es ist wesentlich leichter, sich im Bereich des Straßenbahn- und U-Bahnnetzes zu orientieren, weil das Wiener Leitsystem hier besser funktioniert.“

„Rot-Grüne Politik bedeutet, auf einen zentralen Wert unserer Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. Dieser Wert heißt Mobilität für alle und die Förderung in allen Facetten. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll unabhängig vom Brieftascherl die Möglichkeit haben, mobil sein zu können“, unterstreicht Taucher, der voll und ganz hinter dem Ausbau multimodaler Mobilitätsformen steht.

Zu den Vorwürfen der FPÖ, die Stadt habe den Ausbau des öffentlichen Verkehrs verschlafen, findet Taucher klare Worte: „Seit Einführung des Masterplans 2004 hat die Stadt zahlreiche Maßnahmen getroffen, die vom Ausbau des Radplans, der Verbesserung, Weiterentwicklung und Neugestaltung des öffentlichen Verkehrs bis hin zu einer Komplettüberarbeitung des Sekundärnetzes reichen. Uns hier zu unterstellen, man habe geschlafen, ist untergriffig und schlichtweg falsch. Vielleicht hat man jedoch selbst geschlafen, weil man nicht wahrgenommen hat, was in diesem Bereich alles in der Stadt passiert ist.“

Für die Zukunft braucht es für Taucher den Ausbau des Verkehrs auf mehreren Ebenen: „Wir brauchen den Lobautunnel und die Stadtstraße, selbstverständlich mit Begleitmaßnahmen, wie die Entlastung der Nebenstraßen in Wohngebieten und den Ausbau von Fuß- und Radwegen sowie eine weitere Verdichtung und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs inklusive Schnellbahnen.“

