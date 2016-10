Das Land nach vorne bringen 2: Mitterlehner: Österreich mit Mut in eine erfolgreiche Zukunft führen

Die Fragen unserer Zeit: Was kann man als Einzelner, was muss die Gesellschaft und was muss der Staat tun, um uns mit der richtigen Strategie in die Zukunft zu führen? - Globalisierung und Freihandel tragen dazu bei, Armut zu senken

Wien, 21. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Die Welt verändert sich, nichts scheint mehr so wie es früher war. Die

Herausforderungen sind größer geworden und machen nicht an den nationalen Grenzen halt. Diesen Aufgaben müssen wir uns aktiv stellen und Österreich mit Mut in eine erfolgreiche Zukunft führen", eröffnet ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Dr.

Reinhold Mitterlehner seine heutige Grundsatzrede vor rund 600 geladenen Gästen in der Aula der Wissenschaften. Das Flüchtlingsthema, die Frage des Klimawandels, zunehmende

Kriege in der Welt und internationaler Terrorismus, der mitten

in Europa angekommen ist, würden zurecht zu viel Unsicherheit führen. ****

Mitterlehner verwies zudem darauf, dass sich unsere

Gesellschaft nach einer rund 70-jährigen Friedensperiode im größten Umbruch seit 1945 befinde. "Die entscheidende Frage

lautet nun: Was kann man als Einzelner, was muss die

Gesellschaft und was muss der Staat tun, um uns mit der

richtigen Strategie in die Zukunft zu führen?", so

Mitterlehner. Dem individuellen Leben – "das sogenannte

Cocooning, wo man sich in seine Wohnung, in sein Haus

zurückzieht, das Leben genießt und von der Umwelt wenig wissen will, boomt" – stehe ein anderer Teil der Gesellschaft, der in Freiwilligenarbeit und Eintreten für den Mitmenschen seine

Zukunft im Sinne einer funktionierenden Bürgergesellschaft

sieht, gegenüber. "Das wollen und müssen wir unterstützen", so Mitterlehner.

In diesem Zusammenhang verwies Mitterlehner auf die

zunehmende Kongruenz von linken und rechten Angstmachern –

wenn auch aus unterschiedlichen Motiven: "Die Rechten in

Europa sehnen sich nach einer Rückkehr des Nationalstaates,

mit eigener Währung bis hin zum völkischen Gedanken. Die linke Seite versucht die Gerechtigkeit mit Gleichheitskonzepten wiederaufleben zu lassen. Der etatistische Gedanke mit der regulierenden Kraft des Staates und mit Regeln im

Verbotsbereich hat wieder Saison. Das aber ist nicht unser

Weg, wir setzen auf Mut, Vertrauen und Zuversicht", so

Mitterlehner.

Gängige Angstmacher-Parolen von rechts und links schüren zusätzliche Ängste: Da heiße es falsch "Freihandel nützt nur

den Konzernen" oder "Ohne Europa geht es uns besser". "Aber

die Fakten widersprechen diesen Behauptungen. Europa sichert

unseren Wohlstand und bringt Arbeitsplätze. Globalisierung und Freihandel tragen dazu bei, die Armut weltweit zu senken. Die Digitalisierung wird nicht weniger, sondern

höchstwahrscheinlich mehr, aber natürlich auch andere Arbeitsplätze bringen", betont Mitterlehner.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und

Social Media; Tel.:(01) 401 26-620; Internet:

http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei<http://www.facebook.com/volkspart-

ei>, www.twitter.com/oevp<http://www.twitter.com/oevp>