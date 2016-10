14. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS/RK) - Die fünfte Anfrage betreffend „Bereiche in Wien zum eigenständigen Gärtnern“ stellte Mag. Marcus Gremel (SPÖ) an Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig (SPÖ). Ludwig erklärte, dass die Stadt bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt habe, um den Wienerinnen und Wienern auch in der Großstadt und in dicht bebauten Gebieten zu ermöglichen, ihr Obst und Gemüse zu ziehen. Als Beispiele nannte er Wohnbauprojekte wie die Anlage „Urban Gardening“ in Liesing, bei der Gemeinschaftsgärten für die künftigen BewohnerInnen in der Planung vorgesehen seien. Außerdem sei die Bauordnung geändert worden und mache nun Balkonzubauten möglich, die auch für kleinen, individuellen Grünraum genutzt werden könnten. Darüber hinaus unterstütze die Gebietsbetreuung BürgerInnen und Vereine bei der Suche nach freien Flächen für Gärten im öffentlichen Raum. Hier führte er das Projekt „Garteln ums Eck“ in Zusammenarbeit mit der MA 42 Stadtgärten oder die Begrünung von 525 Baumscheiben in den Stadterneuerungsgebieten an. Diese gingen mit Pflanzworkshops und Gartenfesten einher. Die Begrünung im öffentlichen Raum sei „wichtig für das Mikroklima“ der Stadt.

Aktuelle Stunde „Das unterschätzte Potential der S-Bahn für eine wachsende Stadt“ eingebracht von den Grünen

GR Mag. Rüdiger Maresch (Grüne) erinnerte daran, dass Wien pro Jahr um 40.000 BewohnerInnen wachse. Das bringe neue Aufgaben für die Infrastruktur und Mobilität. Die S-Bahn sei lange Zeit ein „Stiefkind“ gewesen. Nun habe die Stadtregierung ein Öffipaket geschnürt, das neben dem Ausbau der U2 und der U5 sowie der Straßenbahn- und Buslinien auch Investitionen in die S-Bahn vorsehe. Geplant sei die Anschaffung moderner Züge, der Ausbau von S-Bahn-Strecken sowie die Verdoppelung der Gleise auf viel befahrenen Abschnitten und eine Verdichtung der Intervalle. Auch sei der Ausbau der S 45 über die bisherige Endstelle Handelskai hinaus bis zur Station Donau Marina angedacht. Überdies seien Verdichtungen der Intervalle der Flughafenlinie S7 geplant.

GR Mag.a Bettina Emmerling, MSc (NEOS) spielte auf den Titel der aktuellen Stunde an und meinte, das Potenzial der S-Bahn sei „nicht von VerkehrsexpertInnen oder den Grünen, sondern eher vom Koalitionspartner unterschätzt“ worden. In den vergangenen Jahren habe die schlechte Zusammenarbeit zwischen Stadt, ÖBB und Bund Verbesserung verzögert. Im Budget der Stadt seien lediglich 11 Mio. Euro für den S-Bahn-Betrieb vorgesehen. Das Gros der Finanzmittel für Öffis fließe laut Emmerling in das „Prestigeprojekt U-Bahn“. Während neue U-Bahn-Kilometer sehr teuer seien, würden bestehende S-Bahnstrecken nicht effizient genutzt. Im Gegensatz zur U-Bahn seien S-Bahnstrecken als überregionale Verbindungen für die Verkehrsplanung der Stadt wichtig.

GR Dipl.-Ing.in Elisabeth Olischar, BSc (ÖVP) forderte einen Nachtbetrieb der S-Bahn. Die Nachfrage dafür sei vor allem in den Außenbezirken und im nahen Umland groß. Mit der Einführung des U-Bahn-Nachtbetriebes vor Sonn- und Feiertagen sei Wien mittlerweile Vorbild von London. Beim Thema „Ausbau der Öffis“ werde in der Stadtregierung „viel besprochen, wenig umgesetzt“. Nachholbedarf sah Olischar auch bei den Buslinien. Verbindungen in die Stadt mit Bus, Bim oder U-Bahn seien in der Regel gut ausgebaut. Die ebenso wichtigen Tangential-Verbindungen zwischen den Bezirken hingegen seien dies nicht.

GR Georg Fürnkranz (FPÖ) hatte den Umschlag einer aktuellen Arbeiterkammerstudie zur S-Bahn in Wien mit zum Rednerpult genommen. Er wies auf die Überschrift der Broschüre hin, die lautete: „Oida zah an“. Fürnkranz mutmaßte, dass sich dieser Titel darauf beziehe, dass in der Stadt diesbezüglich „wenig weiter gehe“. Da Frauen die Ressorts Öffis, Verkehr und Finanzen innehätten, könne mit der Aufforderung nur der Bürgermeister gemeint sein. Es liege an ihm, die Zusammenarbeit zwischen Wiener Linien und ÖBB zu verbessern, damit U-Bahnen und S-Bahnen besser aufeinander abgestimmt seien. Auch müsse die Zusammenarbeit mit Niederösterreich verbessert werden. Durch die Tarifreform im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) sei es zu Verschlechterungen für PendlerInnen gekommen. Er forderte vom Bürgermeister, einen Expertengipfel zum Thema S-Bahn einzuberufen.

GR Susanne Bluma (SPÖ) replizierte auf ihren Vorredner: Sie sei froh, dass sich Frauen in der Stadt um Zukunftsthemen kümmerten. Steigende Einwohnerzahlen stellten eine große Herausforderung für die Mobilitätspolitik dar. Jeder Zweite Haushalt in Wien verzichte auf einen eigenen PKW. Das zeige, wie effizient Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden könnten. Die Tarifreform im VOR habe für 90 Prozent der NutzerInnen einen Vorteil bzw. keine Verschlechterung gebracht. Täglich nutzten 300.000 Fahrgäste die S-Bahn als „bequemes und stressfreies“ Verkehrsmittel. Wien nehme Geld für den Ausbau des Netzes, neue Stationen und die Taktverdichtung bei der S-Bahn in die Hand. Als Beispiel nannte sie unter anderem die Haltestelle in der Brünner Straße und den Ausbau der Verbindungsbahn. Mit den City-Jets würden neue, moderne und barrierefreie Züge auf der S-Bahn verkehren. Eine fortschrittliche Stadt erkenne man nicht daran, dass Arme mit den Autos fahren, sondern Reiche die Öffis benutzen, so Bluma abschließend.

GR Dipl-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) kritisierte, dass das Thema lange nicht angegangen und dadurch Steuergeld verschwendet worden sei. Taktverdichtungen, Ausbau und Verlängerungen der S-Bahnlinien seien zwar seit langem angedacht, aber die Pläne nicht umgesetzt worden. Dabei hätte es von Seiten der Stadtpolitik gereicht, diese Leistungen bei der ÖBB zu bestellen. Beim Bau der U5 und der U2 werde auf bestehende Ressourcen nicht zurückgegriffen. Die S-Bahn sei nach wie vor zu wenig attraktiv. Neuerungen in der städtischen Infrastruktur müssten im Sinne der WienerInnen umgesetzt und Entscheidungen für Verkehrsmittel nicht nach „politischen Befindlichkeiten“ getroffen werden.

(Forts.) ato/grm

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk