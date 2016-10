Herz-Jesu Krankenhaus eröffnet neue Tagesklinik

Am 20. Oktober 2016 eröffnete das Herz-Jesu Krankenhaus nach nur 9 Monaten Bauzeit eine neue Tagesklinik mit zwei Operationssälen.

Mit der neuen Tagesklinik setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft Prim. Dr. Manfred Greher, MBA, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses

Bei vielen Operationen ist eine Übernachtung im Krankenhaus nicht nötig. Davon profitieren die Patienten, denn niemand will im Krankenhaus sein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Prim. Dr. Manfred Greher, MBA, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses

Mit Farben und Licht möchten wir den Aufenthalt für die Patienten so angenehm wie möglich gestalten Mag. David Pötz, MSc, Geschäftsführer des Herz-Jesu Krankenhauses

Die neue Tagesklinik bildet einen wichtigen Grundstein für den Ausbau unserer orthopädischen Spezialisierung Mag. David Pötz, MSc, Geschäftsführer des Herz-Jesu Krankenhauses

Wien (OTS) - Die Tagesklinik bildet einen wichtigen Grundstein für die Zukunft: Das Herz-Jesu Krankenhaus wird mit Jänner 2017 Fachklinik für den Bewegungsapparat.

Die neue Tagesklinik befindet sich im zweiten Stock des Krankenhauses, in direkter Anbindung zum bestehenden Operationsbereich. Bei der feierlichen Eröffnung mit dabei waren Bezirksvorsteher Landstraße Erich Hohenberger, Komm.Rat Kurt Wagner (Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Gesundheit, Soziales und Generationen), Vertreter der baubeteiligten Firmen sowie Mitarbeiter und Freunde des Krankenhauses.

Morgens operiert, abends wieder zu Hause

Durch die stetige Weiterentwicklung in der medizinischen Forschung können immer mehr Operationen tagesklinisch durchgeführt werden. Das Spektrum reicht dabei von kleinen Eingriffen an Hand und Fuß bis hin zu komplexen Schulteroperationen. „Mit der neuen Tagesklinik setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft“ , berichtet Prim. Dr. Manfred Greher, MBA, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses: „Bei vielen Operationen ist eine Übernachtung im Krankenhaus nicht nötig. Davon profitieren die Patienten, denn niemand will im Krankenhaus sein, wenn es nicht unbedingt sein muss.“

Komplettservice an einem Ort

Als selbstständiger Bereich des Krankenhauses bietet die Tagesklinik einige Vorteile für Patienten: Alle notwendigen Schritte rund um die Operation können direkt vor Ort in der Tagesklinik gemacht werden. Von der Aufnahme, zur Vorbereitung über die Operation bis hin zu Nachbetreuung und Entlassung werden die Patienten direkt in den neuen Räumlichkeiten im zweiten Stock betreut.



Die Klinik besteht aus zwei hochmodernen Operationssälen, einem Aufwachraum mit diskreten Kojen und großzügigen Wartebereichen. Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten wurde nicht nur auf Funktionalität sondern auch auf die Atmosphäre geachtet: „Mit Farben und Licht möchten wir den Aufenthalt für die Patienten so angenehm wie möglich gestalten“ , erklärt Mag. David Pötz, MSc, Geschäftsführer des Herz-Jesu Krankenhauses.

Herz-Jesu Krankenhaus wird Fachklinik

Die Vinzenz Gruppe, zu der das Herz-Jesu Krankenhaus gehört, baut ihre Krankenhäuser bis 2020 zu Fachkliniken aus. Diese Strategie wird im Jänner 2017 für das Herz-Jesu Krankenhaus zur Wirklichkeit: Das Herz-Jesu Krankenhaus, das bereits auf knapp 25 Jahre orthopädische Erfahrung zurückblicken kann, entwickelt sich zur Fachklinik für den Bewegungsapparat. Es ist damit die einzige orthopädische Fachklinik im Herzen Wiens mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation.

Alles unter einem Dach

Das Herz-Jesu Krankenhaus bietet, durch die intensive Vernetzung der verschiedenen Fachrichtungen, bereits jetzt ein breites Behandlungsspektrum für Erkrankungen, Fehlstellungen und Abnützungen des Bewegungsapparats. Diese Spezialisierungen werden weiter gestärkt und ausgebaut. „Die neue Tagesklinik bildet einen wichtigen Grundstein für den Ausbau unserer orthopädischen Spezialisierung“ , ergänzt Geschäftsführer Pötz. Hohe Expertise bekommt das Herz-Jesu Krankenhaus zusätzlich durch die Orthopädische Abteilung aus dem Krankenhaus Barmherzige Schwestern Wien, ebenfalls ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe, die mit Jänner 2017 in das Herz-Jesu Krankenhaus übersiedelt. Die Abteilung vervollständigt das Angebot rund um den Bewegungsapparat, voran in der Schulterchirurgie sowie bei arthroskopischen und tagesklinischen Operationen, optimal.



Rückfragen & Kontakt:

Herz-Jesu Krankenhaus GmbH

Mag. Kristine Zach

Leitung Public Relations

Tel.: +43 1 712 26 84-8310, +43 664 81 90 997

kristine.zach @ kh-herzjesu.at

www.kh-herzjesu.at