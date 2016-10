Minderheitenschulwesen – BZÖ-Trodt-Limpl: Landeshauptmann-Verordnung schürt nur Zwietracht

Pädagogen mit zweisprachiger Ausbildung werden bei Direktorenbestellung vorrangig in Betracht genommen

Klagenfurt (OTS) - Mit Befremden reagiert Kärntens BZÖ-Landesobfrau LAbg. Mag. Johanna Trodt-Limpl auf zukünftige Ausschreibungen im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens: „Die von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser erlassene Verordnung sieht vor, dass das entscheidende Kriterium bei Hearings für die Besetzung von Schulleiterposten Slowenisch-Kenntnisse sein müssen. Das ist eine krasse Diskriminierung und Benachteiligung einsprachig bewerbender Lehrer“. Essentielle Prüfsteine wie Führungsverhalten, soziale Sensibilität oder Belastbarkeit werde nebensächlich, kritisiert Trodt-Limpl, die in der Vergangenheit selbst Direktorin einer zweisprachigen Volksschule war.

In zwei Volksschulen im Bezirk Völkermarkt wurden jetzt nach Bewerben um die Leiterfunktion Pädagogen ohne zweisprachige Lehramtsprüfung an die ersten Stellen gereiht. Man warte daher gespannt, wie der Landeshauptmann weiter verfahren wird.

Auch dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass die bevorstehende grundsätzliche Änderung im Bildungswesen und die damit verknüpfte Chance eine Auswahl der Lehrer durch Schulleiter zu treffen, Gefahren berge. „Heuer noch soll das Schulautonomie-Paket den Ministerrat passieren, mit dem Schulleitern die Möglichkeit gegeben werden soll, neu eintretende Pädagogen auszuwählen. Damit kann es einsprachigen Lehrern in Südkärnten deutlich schwerer gemacht werden, angestellt zu werden“, warnt Trodt-Limpl. Sie drängt darauf, Auswahlverfahren gänzlich auf neue Beine zu stellen. Ein modernes Schulsystem, egal, ob im einsprachig bzw. zweisprachigen Bereich, brauche neue Rahmenbedingungen. „Aufgrund ständig schwankender Schülerzahlen in Klassen und bei Standorten generell wird man umdenken müssen. Sinnvoll wäre es beispielsweise, wenn Leiter erst nach Ablauf des für Junglehrer üblichen Ein-Jahres-Vertrags entscheiden, ob ein neuer Pädagoge ins Kollegium passt“.

„Das BZÖ wird jedem weiteren Vorhaben nach der so schwierigen Einigung in der Ortstafelfrage erneut Unfrieden zu stiften, eine klare Absage erteilen". Kaiser solle sich lieber um die ohne Minderheitenrechte vegetierende altösterreichische Volksgruppe in Slowenien kümmern, so Trodt-Limpl.

