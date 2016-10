Walser: Kosten für Militärdenkmal weit höher als Doskozil behauptet

Grüne fordern längst versprochene Umgestaltung der Krypta ein

Wien (OTS) - „Die Reaktion von Minister Doskozil erinnert mich an einen beim Schwindeln ertappten Schüler, denn natürlich sind die projektierten Kosten für das Militärdenkmal am Heldenplatz weit höher, als er es gestern angegeben hat“, kommentiert der vergangenheitspolitische Sprecher der Grünen, Harald Walser, die gestrige Aussage von Minister Hans-Peter Doskozil, wonach für das Denkmal „nur“ 240.00 Euro vorgesehen seien.

Dem Protokoll der Generalstabsbesprechung vom 4. Oktober 2016 ist nämlich zu entnehmen, dass sich die projektierten Gesamtkosten auf 1.060.000,- (exklusive Reserve) belaufen. Demnach gliedert sich der ‚Ressourcenbedarf’ in 60.000,- für Projekt- und Wettbewerbsvorbereitung, 200.000,- für Wettbewerbsdurchführung und Planungsvorlauf (2017), 800.000,- für die bauliche Umsetzung (2018) – und dies wohlgemerkt noch ohne Umsatzsteuer. „Minister Doskozil soll nun die Karten auf den Tisch legen und sich nicht hinter der Aufzählung von Verdiensten des Bundesheers verstecken, die ja niemand bestreitet und die daher auch nicht zur Diskussion stehen“, fordert Walser.

Sich jetzt darauf zurückzuziehen, dass in der Krypta nicht mehr gedacht werden könne, weil sich diese als NS-belastet herausgestellt habe, zugleich aber nicht einmal die Hausaufgaben zu machen, indem die seit vier Jahren versprochene Neugestaltung von Krypta, Weiheraum und Ehrenhalle gar nicht erst angegangen wird, ist für Walser nicht nur widersprüchlich, sondern letztlich auch zynisch: „Doskozil verschweigt wohl bewusst, dass auch in den letzten Jahren die Kranzniederlegung im Vorraum der Krypta bei der Gedenktafel für das Bundesheer erfolgte. Es ist daher nicht einzusehen, warum das nicht weiterhin geschehen soll, zumindest so lange, bis die Krypta tatsächlich zu einem Lern- und Erinnerungsort wird.“

