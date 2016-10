Österreichischen Gaspreisindex steigt im November

Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) erreicht im November 2016 61,2 Punkte (Basis 2011 = 100).

Wien (OTS) - Laut Berechnungen der Österreichischen Energieagentur steigt der ÖGPI im Vergleich zu Oktober um 3,4 % auf 61,2 Index Punkte. Als Grund dafür können die zuletzt leicht gestiegenen Öl- und Großhandelspreise gesehen werden.

Seit Mitte 2015 weißt der ÖGPI einen sinkenden Trend auf und erreicht einen Tiefstand im Mai 2016 mit 48,9 Index Punkten. Seit Juni 2016 ist wieder ein allgemeiner Aufwärtstrend erkennbar und aufgrund dieser Entwicklungen verringert sich inzwischen auch die Differenz im Jahresvergleich: Lag der ÖGPI im Juni 2016 noch um über 45 % unter dem Vorjahresniveau, sind es im November knappe 17 %.

Die Grafik samt Werten zum neuen ÖGPI sind auf

https://www.energyagency.at/oegpi.html abrufbar.

Über die Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Die Österreichische Energieagentur ist das nationale Kompetenzzentrum für Energie in Österreich. Sie berät auf Basis ihrer vorwiegend wissenschaftlichen Tätigkeit Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Ihre Schwerpunkte liegen in der Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Dazu realisiert die Österreichische Energieagentur nationale und internationale Projekte und Programme, führt gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch und entwickelt Strategien für die nachhaltige und sichere Energieversorgung. Die Österreichische Energieagentur setzt klimaaktiv – die Klimaschutzinitiative des BMLFUW – operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Mobilität, Energiesparen, Bauen & Sanieren und Erneuerbare Energie. Die Energieagentur ist die Nationale Energieeffizienz-Monitoringstelle.

Weitere Informationen für Mitglieder und Interessenten unter www.energyagency.at

