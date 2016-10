REMINDER: Morgen Fachtagung Doppelresidenz

Hochkarätige Veranstaltung zu neuem Betreuungsmodell für Scheidungskinder

Wien (OTS) - Die Doppelresidenz – also die gleichteilige Betreuung eines Scheidungskindes durch beide Eltern - spaltet seit 2015 ExpertenInnen, PolitikerInnen und betroffene Eltern. Die Fachtagung wird das Thema in seiner ganzen Bandbreite beleuchten. Denn es gibt immer mehr Patchwork-Familien und viele Eltern wollen nach der Trennung gleichermaßen Verantwortung für die Kinder übernehmen – die Doppelresidenz ist also ein brennendes Thema. Drei Fachtagungen zum Thema innerhalb von nur 14 Tagen in Österreich sprechen eine deutliche Sprache. Die Politik hinkt dieser Entwicklung jedoch hinterher und hat bisher nicht in ausreichendem Maß auf die neuen Familienkonstellationen reagiert.

Morgen 22.10.16, 9.30-20.00, Bundesministerium für Finanzen, Hintere Zollamtsstraße 2b, 1030 Wien, Dr. Peter Quantschnigg Saal. Anmeldung erforderlich!

Weitere Infos: http://www.ots.at/redirect/Doppelresidenz www.doppelresidenz.at

