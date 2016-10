Deccan Odyssey zu Asiens führendem Luxuszug auf den World Travel Awards 2016 gewählt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Der Luxuszug Deccan Odyssey, der von Cox & Kings Ltd betrieben und verwaltet wird, dem ausgegliederten Partner von The Maharashtra Tourism Development Corporation (MTDC), führt weiterhin Asien in die Sphäre des Luxus ein. Er gewann den begehrten World Travel Award 2016 in der Kategorie Asiens führender Luxuszug als der beliebteste und königlichste Zug seit seiner Einführung. Die glanzvolle Preisverleihung fand im InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vietnam, statt und wurde von den Koryphäen der Reiseindustrie besucht.

"Diese Auszeichnung zum sechsten Mal zu gewinnen, schärft unseren Fokus, den Reisenden das Beste an Innovationen im Reisesektor und an Luxus zu bieten. Wir fühlen uns in der Tat geehrt, dass unsere fortwährenden Bemühungen, das Erbe von königlichen Zugreisen am Leben zu erhalten, verbunden mit Weltklasse-Dienstleistungen, stetige Anerkennung seitens der Reisenden und der Industrie finden", so Arup Sen, Special Advisor, Cox & Kings. "Wir verpflichten uns, diesen internationalen Rang aufrecht zu erhalten, indem wir unentwegt Innovationen im Reisesektor einbringen, sie mit Luxus verbinden und so unsere Dienstleistungen neu definieren", fügte er hinzu.

Mit seinen einzigartigen Eigenschaften ist der Zug einmalig darin, exklusive Reisen in Königsstädte zu bieten und die Paläste, Traditionen und kulinarischen Wunder von Städten und Dörfern zu präsentieren, die vor der Verwitterung durch die Zeit gut geschützt sind. Maharashtra Splendor, Maharashtra Wild Trail, Hidden Treasures of Gujarat, Jewels of the Deccan, Indian Odyssey und Indian Sojourn sind die großartigen Reisen, die Deccan Odyssey unternimmt und dabei die reiche und mannigfaltige Landschaft Indiens präsentiert.

World Travel Award zeichnet die Besten der Welt in der Reise- und Tourismusbranche aus. WTA-Veranstaltungen sind allgemein dafür anerkannt, dass sie etablierte Möglichkeiten für die Schaffung von Netzwerken auf höchstem Niveau bieten.

Informationen zu Deccan Odyssey

Deccan Odyssey besitzt 21 Wägen, von denen 12 Personenwägen sind, die 8 Personen pro Wagen fassen können (10 Personen/Luxuswägen, 4 Coupés pro Fahrzeug - 2 Präsidentensuite-Wägen, 2 Coupés pro Fahrzeug), 1 Konferenz-/Entertainment-Wagen, 2 Speisewägen, 2 Generatorwägen mit Gepäckablage, 2 Dienstwägen, 1 Wagen mit Spa, 1 Wagen mit Bar. Die Kapazität des Zuges beträgt 88 Passagiere.

2015 gewann Deccan Odyssey eine Reihe von Auszeichungen, unter ihnen der World Travel Award für Asiens führenden Luxuszug und der India Travel Award für den besten Luxuszug Indiens.

