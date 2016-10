Prodapt lanciert Telebots-Rahmenplan für Anbieter von Kommunikations- und digitalen Diensten und verhilft der Robotic Process Automation Software von Blue Prism zum Durchbruch

New York, Usa, und London (ots/PRNewswire) - Prodapt Solutions, ein führender Anbieter von Consulting-, Transformation- und Outsourcing-Diensten an Kommunikationsdienstleister (CSP) und digitale Dienstleister (DSP), ist eine strategische Allianz mit Blue Prism eingegangen, einem führenden Robotic Process Automation (RPA)-Softwareanbieter für Unternehmenslösungen, und lancierte seinen Telebots[TM]-Rahmenplan, der vorgefertigte Prozessautomatisierung für CSP- und DSP-Back-Office-Unternehmen anbietet.

Die RPA (Robotic Process Automation)-Software von Blue Prism bietet eine durchgängige Virtualisierung von Prozessen und macht Geschäftstätigkeiten agil, präzise und kosteneffektiv durch eine schnelle Automatisierung von manueller und regelbasierter Back-Office-Administration mittels eines "virtuellen Personalbestands". Prodapts starke Expertise in den CSP-, DSP- und RPA-Domains verhilft dazu, Kunden innovative Automatisierungslösungen zu bieten. Prodapt und Blue Prism werden eine schnelle Reaktion auf Geschäftsveränderungen durch agile Back-Office-Aktivitäten ermöglichen.

Für eine Stärkung der Partnerschaft und den Support von Telebots[TM] hat Prodapt ein engagiertes RPA-Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE) etabliert, um fachkundige Consulting-, Prozessautomatisierungs- und Transformation-Dienste für Wireline, Wireless und Kabel-MSO (Multiple System Operator) anzubieten.

"Ich bin begeistert von dieser strategischen Partnerschaft mit Blue Prism. Unser Kompetenzzentrum liefert schlanke Prozess-Consulting-und RPA-Implementierungsdienste. Zusätzlich wird der Telebots[TM]-Rahmenplan die Time-to-Value-Zyklen für unsere Kunden verkürzen. Diese Partnerschaft wird durch Prozessoptimierung, Kostenreduktion und die Verbesserung von Qualität und Zeitzyklen einen einzigartigen Wert schaffen."

-- Prakash Ramakaimal, Vizepräsident und Head of Business Process Services, Prodapt

"Wir sind erfreut, dass Prodapt sich entschieden hat, die RPA-Software für Unternehmenslösungen von Blue Prism an seine Betreiber zu übergeben. Prodapt bietet tiefgründiges Wissen und Expertise in Telekommunikation und schafft wirklich einen Mehrwert für Carrier RPA-Implementationen."

-- Michael Laurenson, Global Head of Alliances and Channels, Blue Prism

Über Prodapt

Prodapt ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und Operations mit Schwerpunkt auf Telekommunikation und IoT. Prodapt arbeitet mit dem Ökosystem des Kommunikationsdienstleisters zusammen, um eine Wertmaximierung und Kostenreduktion bei Investitionen im IT-Bereich und in der Netzwerktechnik zu fördern. Prodapts Hauptsitz ist in Chennai, Indien. Weitere Standorte befinden sich in den USA sowie Europa und Südafrika. Prodapt ist Teil der Jhaver Group, einem 120 Jahre alten indischen Mischkonzern, der über 16.500 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt. Prodapt besitzt die Zertifizierungen ISO 9001:2008, ISO 27001:2015, SSAE16 und CMMI Level 3.

http://www.prodapt.com, info @ prodapt.com

Über Blue Prism

Blue Prism (AIM:PRSM) ist der führende Anbieter von Robotic Process Automation (RPA)-Software, der manuelle Back-Office-Dateneingabe und Prozessarbeiten eliminiert, die Menschen nicht verrichten sollten.

http://www.blueprism.com

