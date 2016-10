ÖSTERREICH-Umfrage: 71 % der Österreicher lehnen CETA rundweg ab

47 % der Österreicher wollen eine CETA-Volksabstimmung

Wien (OTS) - Laut einer Gallup-Umfrage der Tageszeitung ÖSTERREICH (Freitags-Ausgabe; 800 Befragte online und telefonisch vom 18. 10. bis 20. 10. 2016, Schwankungsbreite max. 4,5 %) würden bei einem Referendum 71 % der Österreicher gegen den Handelspakt CETA mit Kanada stimmen.

74 % sagen, sie fühlen sich in Sachen CETA nicht ausreichend informiert. 45 % glauben, der Handelspakt bringe Österreich mehr Nachteile als Vorteile. Und das, obwohl inzwischen festgeschrieben wurde, dass Österreich alle Umwelt- und Lebensmittelstandards erhalten kann.

47 % der Österreicher wollen zum Thema CETA mitreden und fordern eine Volksabstimmung, bevor der Handelspakt wirklich in Kraft tritt. Dieses Referendum würde aber zu 71 % klar gegen CETA ausgehen, nur 29% wären dafür.

Die Ablehnung geht quer durch (fast) alle Parteien: Gegen CETA sind die Wähler von SPÖ, FPÖ und den Grünen. Bei den Blauen ist die Ablehnung am stärksten. Für CETA sind nur die ÖVP-Wähler.

